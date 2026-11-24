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दस्तावेज का अभाव और बच्ची का संरक्षण

पुलिस टीम ने जब आरोपी जितेन्द्र खेतान से नवजात बच्ची के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे, तो वह कोई भी प्रामाणिक कागज प्रस्तुत करने में असफल रहा। किसी प्रकार का वैध दस्तावेज न मिलने पर पुलिस ने नवजात बच्ची को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। समिति द्वारा तय प्रक्रियाओं को पूरा करने के पश्चात बच्ची की सुरक्षा और उचित देखभाल के लिए उसे मातृछाया संस्थान के संरक्षण में भेज दिया गया है। विज्ञापन



गिरोह के नेटवर्क और भूमिका की जांच

पुलिस की पूछताछ में यह जानकारी भी सामने आई है कि आरोपी जितेन्द्र खेतान पूर्व में भी अन्य नवजात शिशुओं की खरीद-बिक्री में संलिप्त रहा है। इस अवैध कारोबार को वह गीतिका नाग और कृतिका साहू के जरिये अंजाम देता था। आजाद चौक थाना पुलिस ने इस मामले में दर्ज अपराध के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अंतर्गत केस दर्ज किया है। पुलिस अब आरोपियों के आपसी संपर्कों, गिरोह में शामिल अन्य लोगों की भूमिका और अन्य बच्चों के सौदों के संबंध में विस्तृत जांच कर रही है। पुलिस टीम ने जब आरोपी जितेन्द्र खेतान से नवजात बच्ची के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे, तो वह कोई भी प्रामाणिक कागज प्रस्तुत करने में असफल रहा। किसी प्रकार का वैध दस्तावेज न मिलने पर पुलिस ने नवजात बच्ची को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। समिति द्वारा तय प्रक्रियाओं को पूरा करने के पश्चात बच्ची की सुरक्षा और उचित देखभाल के लिए उसे मातृछाया संस्थान के संरक्षण में भेज दिया गया है।पुलिस की पूछताछ में यह जानकारी भी सामने आई है कि आरोपी जितेन्द्र खेतान पूर्व में भी अन्य नवजात शिशुओं की खरीद-बिक्री में संलिप्त रहा है। इस अवैध कारोबार को वह गीतिका नाग और कृतिका साहू के जरिये अंजाम देता था। आजाद चौक थाना पुलिस ने इस मामले में दर्ज अपराध के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अंतर्गत केस दर्ज किया है। पुलिस अब आरोपियों के आपसी संपर्कों, गिरोह में शामिल अन्य लोगों की भूमिका और अन्य बच्चों के सौदों के संबंध में विस्तृत जांच कर रही है।

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रायपुर पुलिस ने नवजात बच्चों की खरीद-बिक्री करने वाले नेटवर्क के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी आशियाना अपार्टमेंट, कबीर नगर निवासी 36 वर्षीय जितेन्द्र खेतान है, जिसके पिता का नाम सज्जन खेतान है। आजाद चौक थाना पुलिस ने पूर्व में पकड़ी गई आरोपी कृतिका साहू और अन्य महिला आरोपियों से पूछताछ के दौरान मिले सुरागों के आधार पर यह कार्रवाई की। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की सहायता से पुलिस ने आरोपी की खोजबीन की और उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच में यह तथ्य सामने आया कि पूर्व में गिरफ्तार कृतिका साहू ने ही नवजात बच्ची को जितेन्द्र को बेचा था।