छत्तीसगढ़: पेंशन संशोधन के नाम पर साइबर ठगी, रिटायर्ड रेलकर्मी के खाते से 7.49 लाख रुपये निकाले

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साइबर ठगों ने पेंशन संशोधन का झांसा देकर एक सेवानिवृत्त रेलकर्मी से 7.49 लाख रुपये की ठगी की। आरोपी ने खुद को डीआरएम कार्यालय का कर्मचारी बताकर झांसे में लिया और पीड़ित के मोबाइल पर रेलवे का एचआरएमएस एप तथा बैंक का लिंक डाउनलोड करवा दिया। इसके कुछ ही देर बाद खाते से 7,49,783 रुपये निकल गए। पीड़िता की शिकायत पर डीडी नगर थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।