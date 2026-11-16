छत्तीसगढ़: पेंशन संशोधन के नाम पर साइबर ठगी, रिटायर्ड रेलकर्मी के खाते से 7.49 लाख रुपये निकाले
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Mon, 16 Nov 2026 06:35 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में साइबर ठगों ने पेंशन संशोधन का झांसा देकर एक सेवानिवृत्त रेलकर्मी के खाते से 7,49,783 रुपये निकाल लिए। आरोपी ने खुद को डीआरएम कार्यालय का कर्मचारी बताया और मोबाइल पर रेलवे का HRMS ऐप तथा बैंक से जुड़ा लिंक डाउनलोड करवाया। शिकायत पर डीडी नगर थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
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विस्तार
साइबर ठगों ने पेंशन संशोधन का झांसा देकर एक सेवानिवृत्त रेलकर्मी से 7.49 लाख रुपये की ठगी की। आरोपी ने खुद को डीआरएम कार्यालय का कर्मचारी बताकर झांसे में लिया और पीड़ित के मोबाइल पर रेलवे का एचआरएमएस एप तथा बैंक का लिंक डाउनलोड करवा दिया। इसके कुछ ही देर बाद खाते से 7,49,783 रुपये निकल गए। पीड़िता की शिकायत पर डीडी नगर थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विकास विहार कॉलोनी, रायपुरा निवासी श्रद्धा जोल्दे (52) ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस को बताया कि 11 अक्तूबर की आधी रात उनके पति राजू जोल्दे के मोबाइल पर एक कॉल आया था। फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को डीआरएम कार्यालय का कर्मचारी बताया। उसने कहा कि रेलवे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के एक साल बाद अपना पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) नंबर संशोधित कराना आवश्यक होता है।
पेंशन अपडेट के नाम पर जालसाजी
कॉल करने वाले ठग ने प्रक्रिया का झांसा देकर पीड़ित को पूरी तरह अपने भरोसे में ले लिया। इसके बाद उसने पीड़ित के मोबाइल फोन पर रेलवे का एचआरएमएस एप और बैंक ऑफ वडोदरा से जुड़ा एक लिंक डाउनलोड करवाया। पीड़ित ने आरोपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया पूरी की। इसके कुछ ही मिनटों बाद बैंक खाते से 7,49,783 रुपये स्थानांतरित हो गए। खाते से रकम निकलने का पता चलते ही पीड़ित परिवार को साइबर ठगी का अहसास हुआ।
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पुलिस ने शुरू की जांच
पीड़िता ने डीडी नगर थाने में पहुंचकर मामले की जानकारी दी। पुलिस ने अज्ञात साइबर अपराधी के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ठगी में प्रयुक्त मोबाइल नंबर और जिन बैंक खातों में राशि स्थानांतरित हुई है, उनकी जानकारी जुटाई जा रही है।
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विकास विहार कॉलोनी, रायपुरा निवासी श्रद्धा जोल्दे (52) ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस को बताया कि 11 अक्तूबर की आधी रात उनके पति राजू जोल्दे के मोबाइल पर एक कॉल आया था। फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को डीआरएम कार्यालय का कर्मचारी बताया। उसने कहा कि रेलवे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के एक साल बाद अपना पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) नंबर संशोधित कराना आवश्यक होता है।
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पेंशन अपडेट के नाम पर जालसाजी
कॉल करने वाले ठग ने प्रक्रिया का झांसा देकर पीड़ित को पूरी तरह अपने भरोसे में ले लिया। इसके बाद उसने पीड़ित के मोबाइल फोन पर रेलवे का एचआरएमएस एप और बैंक ऑफ वडोदरा से जुड़ा एक लिंक डाउनलोड करवाया। पीड़ित ने आरोपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया पूरी की। इसके कुछ ही मिनटों बाद बैंक खाते से 7,49,783 रुपये स्थानांतरित हो गए। खाते से रकम निकलने का पता चलते ही पीड़ित परिवार को साइबर ठगी का अहसास हुआ।
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पुलिस ने शुरू की जांच
पीड़िता ने डीडी नगर थाने में पहुंचकर मामले की जानकारी दी। पुलिस ने अज्ञात साइबर अपराधी के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ठगी में प्रयुक्त मोबाइल नंबर और जिन बैंक खातों में राशि स्थानांतरित हुई है, उनकी जानकारी जुटाई जा रही है।