छत्तीसगढ़: भर्ती परीक्षा की मांग पर युवाओं ने रुकवाया एनएमडीसी का क्रिकेट मैच, पिच पर बैठकर की नारेबाजी

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बेरोजगार युवाओं ने एनएमडीसी प्रबंधन पर उनकी पूर्व निर्धारित बैठक को बाधित करने का गंभीर आरोप लगाया है। युवाओं ने 15 नवंबर को अपनी मांगों और भावी रणनीति पर चर्चा के लिए बचेली के हॉकी मैदान में बैठक रखी थी। आरोप है कि एनएमडीसी ने युवाओं को एकत्र होने से रोकने के लिए एक दिन पहले ही मंच पर लगी टाइल्स उखड़वा दीं। इसके साथ ही उसी दिन अधिकारियों के लिए सद्भावना क्रिकेट मैच का आयोजन भी तय कर दिया गया, जिससे युवाओं को बैठक के लिए जगह न मिल सके।मैदान उपलब्ध न होने पर युवाओं ने हॉकी ग्राउंड के पास ही खुले स्थान में बैठकर अपनी बैठक संचालित करने का प्रयास किया। इसी दौरान क्रिकेट मैच की तेज कमेंट्री, खिलाड़ियों के चौके-छक्के पर मचने वाले शोर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर बज रहे गानों के कारण युवाओं की चर्चा में व्यवधान उत्पन्न होने लगा। अपनी मांगों को नजरअंदाज किए जाने से नाराज युवा अचानक बैठक स्थल से उठे और सीधे क्रिकेट पिच के बीचोंबीच बैठ गए। इस घटनाक्रम से मैच तुरंत रोकना पड़ा और मौके पर भारी गहमागहमी की स्थिति उत्पन्न हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने पहुंचकर मामला शांत कराया।स्थानीय बेरोजगार युवा संघ के सदस्य रवि नाग ने बताया कि अपनी भर्ती परीक्षा की मांग पूरी होने तक आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। अब इस अभियान को दंतेवाड़ा के साथ-साथ बीजापुर और सुकमा जिलों तक फैलाने की रणनीति बनाई गई है। इसके लिए 17 नवंबर को भांसी में विशाल बैठक की जाएगी, जिसमें तीनों जिलों के सैकड़ों युवाओं के भाग लेने की संभावना है। बैठक में एक प्रतिनिधिमंडल का गठन किया जाएगा, जो क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर युवाओं को इस भर्ती परीक्षा अभियान से जोड़ेगा।