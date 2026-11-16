कांकेर: कई दिनों से बंद मकान में मिला शिक्षक का शव, तेज दुर्गंध आने पर ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना

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जिले में भानुप्रतापपुर के निकट स्थित ग्राम पंचायत चौगेल में एक शिक्षक का शव उनके ही घर के भीतर संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया। मृतक शिक्षक की पहचान विमल गोटा के रूप में हुई है। कई दिनों से बंद मकान से आ रही तेज दुर्गंध के कारण आसपास के लोगों को किसी अनहोनी की आशंका हुई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया।