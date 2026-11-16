रायपुर: कोयला खदान में हिस्सेदारी का झांसा देकर 4.55 करोड़ रुपये की ठगी, कंपनी निदेशक पर एफआईआर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस के अनुसार ऐश्वर्या रेसिडेंसी निवासी अक्षत राजन थ्री डायमंड इंडस्ट्रीज नामक संस्थान का संचालन करते हैं। कुछ समय पूर्व उनका संपर्क केएनएस विनायक माइनिंग के निदेशक अमन नारायण सिंह से हुआ था। बातचीत के दौरान आरोपी निदेशक ने अक्षत राजन के समक्ष कोरबा के पाली क्षेत्र में स्थित सरायपाली ओपन कास्ट कोल माइन में व्यावसायिक भागीदार बनने का प्रस्ताव रखा। आरोपी ने कारोबारी को भरोसा दिलाया कि इस परियोजना में निवेश करने पर उन्हें खदान के संचालन में सीधी हिस्सेदारी मिलेगी और साथ ही उनकी लगाई गई पूंजी पर काफी आकर्षक लाभ भी प्राप्त होगा। आरोपी की बातों और योजनाओं पर विश्वास करके पीड़ित कारोबारी खदान व्यवसाय में साझेदार बनने के लिए सहमत हो गए।आरोपी निदेशक के वादों पर भरोसा करते हुए अक्षत राजन ने अलग-अलग किस्तों में आरटीजीएस तथा एनईएफटी के माध्यम से आरोपी के विभिन्न बैंक खातों में कुल 4,55,25,296 रुपये की राशि हस्तांतरित कर दी। पैसा देने के उपरांत कारोबारी खदान के दैनिक कामकाज और प्रबंधन से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। उन्होंने वर्ष 2023-24 के दौरान खनन कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए वाहनों के ईंधन, भारी मशीनों के रखरखाव और अन्य आवश्यक प्रबंधों पर भी अपनी ओर से अतिरिक्त राशि खर्च की। कारोबारी का मानना था कि यह तमाम खर्च साझा व्यवसाय का हिस्सा हैं और जल्द ही उन्हें इसका पूरा हिसाब और लाभांश प्राप्त हो जाएगा।लंबी अवधि बीत जाने के बाद जब अक्षत राजन ने अपनी मूल निवेश राशि और उससे अर्जित मुनाफे का लेखा-जोखा मांगा, तो आरोपी निदेशक बहानेबाजी करने लगा। एक-दो वर्षों के दौरान पीड़ित कारोबारी ने कई बार अपने पैसे और व्यावसायिक लेन-देन का हिसाब मांगा, परंतु आरोपी हर बार मनगढ़ंत कारण बताकर मामले को टालता रहा। आरोपी ने न तो खदान में हुए कुल व्यय का विवरण साझा किया और न ही प्राप्त राजस्व का कोई लेखा प्रस्तुत किया। जब पीड़ित ने अपनी रकम वापस लेने के लिए दबाव और बढ़ाया, तो आरोपी निदेशक ने स्पष्ट रूप से पैसे और मुनाफा लौटाने से पूरी तरह इन्कार कर दिया।जब जमा राशि वापस नहीं मिली और ठगी का अहसास हुआ, तब पीड़ित अक्षत राजन ने तेलीबांधा पुलिस थाने पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए केएनएस विनायक माइनिंग के निदेशक अमन नारायण सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), धारा 316 तथा धारा 61 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की है। तेलीबांधा पुलिस अब दोनों पक्षों के बीच हुए तमाम वित्तीय लेन-देन, बैंक खातों के विवरण और खदान से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज की गहनता से पड़ताल कर रही है।