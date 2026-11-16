सीजी: समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही प्रशासन का छापा, घुटकेल और उमरगांव में पकड़ा गया 457 कट्टा धान

धमतरी जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही प्रशासन ने अवैध भंडारण और अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। किसानों को उचित मूल्य दिलाने और खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राजस्व एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम लगातार जांच कर रही है। इसी क्रम में दो गांवों में कार्रवाई करते हुए कुल 457 कट्टा धान जब्त किया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप वास्तविक किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने के लिए जिला प्रशासन निगरानी रख रहा है। कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व, खाद्य और अन्य संबंधित विभागों की टीमें संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं।

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ग्राम घुटकेल में जांच के दौरान संतोष खंडेलवाल की ओर से अपने चालक के घर में 147 कट्टा धान रखवाया गया था। इस धान को उपार्जन केंद्र में खपाने की आशंका जताई गई। वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर टीम ने 147 कट्टा धान जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया।

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इसी तरह ग्राम उमरगांव में तोषण कुमार साहू के गोदाम से 310 कट्टा धान जब्त किया गया। यहां भी धान के भंडारण से संबंधित दस्तावेजों की जांच की गई। दोनों मामलों में प्रशासन ने नियमानुसार कार्रवाई की है।

जिला प्रशासन धान खरीदी प्रक्रिया को सुचारु और पारदर्शी बनाने के लिए उपार्जन केंद्रों के साथ-साथ गोदामों, सीमावर्ती क्षेत्रों और संदिग्ध भंडारण स्थलों पर भी निगरानी रख रहा है। राजस्व, खाद्य, सहकारिता और मंडी विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समर्थन मूल्य का लाभ केवल पात्र किसानों को मिले।

प्रशासन ने की अपील

जिला प्रशासन ने किसानों और आम नागरिकों से धान के संदिग्ध भंडारण और अवैध परिवहन की जानकारी तत्काल अधिकारियों को देने की अपील की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी।