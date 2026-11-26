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पीड़ित कारोबारी विजय जेठानी ने 21 नवंबर को गोलू रगड़े उर्फ शंका और अतुल तलमेल के खिलाफ आजाद चौक थाने में मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके अगले दिन कारोबारी के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को उमेश रगड़े बताया और अपने भतीजे गोलू रगड़े तथा अतुल तलमेल के खिलाफ दर्ज रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बनाया। मना करने पर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।धमकी मिलने के बाद पीड़ित कारोबारी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात नंबर धारक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कारोबारी ने आरोप लगाया है कि फोन करने वाले ने अपना नाम उमेश रगड़े बताया था। मामले से जुड़ा एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ है। पुलिस शिकायत, प्रसारित ऑडियो और पूरे प्रकरण की जांच कर रही है।मामले में शामिल आरोपियों की स्थिति को लेकर पुलिस कार्रवाई जारी है। मारपीट के मामले में आरोपी अतुल तलमेल फिलहाल जेल में बंद है। वहीं, मुख्य आरोपी गोलू रगड़े और उमेश रगड़े घटना के बाद से फरार चल रहे हैं। पुलिस की टीम फरार आरोपियों की तलाश कर रही है और मामले के सभी तथ्यों की पड़ताल में जुटी हुई है।