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रोजगार विभाग के उप संचालक के अनुसार इस आयोजन में शामिल होने वाली 12 निजी कंपनियों की ओर से 825 पदों के लिए मांग प्राप्त हुई है। इन भर्तियों में तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों प्रकार की कार्य श्रेणियों को शामिल किया गया है। मेले के दौरान विभिन्न कंपनियां अपनी आवश्यकता के अनुसार अभ्यर्थियों की योग्यता का आकलन करेंगी। भर्ती में शामिल होने के लिए शैक्षणिक पात्रता का दायरा विस्तृत रखा गया है। इसमें 10वीं, 12वीं पास, स्नातक, आईटीआई, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुके अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। सभी पदों के लिए अलग-अलग मानदंड तय किए हैं, जिसकी जानकारी विभाग के माध्यम से जारी की गई है।रोजगार मेले में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए पहले ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य रखा गया है। इसके लिए अभ्यर्थियों के पास रोजगार पंजीयन होना आवश्यक है। आवेदक छत्तीसगढ़ सरकार के रोजगार विभाग के आधिकारिक पोर्टल www.erojgar.cg.gov.in पर जाकर अथवा मोबाइल एप्लीकेशन 'छत्तीसगढ़ रोजगार' का उपयोग करके विज्ञापित पदों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात ही अभ्यर्थी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे।ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को मालवीय नगर स्थित जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र परिसर में उपस्थित होना होगा। मेले में शामिल होने के लिए आते समय सभी आवेदकों को अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य होगा।