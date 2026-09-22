दो दिन से लापता युवक की मांड नदी में मिली लाश: पुल किनारे झाड़ियों में मिला शव, मौत की वजह तलाश रही पुलिस

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मिली जानकारी के अनुसार रायगढ़ जिले के छाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुड़ेकेला निवासी ओम राठिया पिता बीरसिंह राठिया 24 साल का शव आज सुबह 10 बजे बंगरसुता गांव के पुल किनारे झाड़ियों में लाश मिली। जिसके बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि ओम राठिया रविवार की शाम अपने दोस्तों के साथ गणेश विसर्जन से घर लौटा था, लेकिन कुछ देर बाद वह पुनः परिजनों को कुछ बताए घर से निकल गया था। देर रात तक युवक के घर नहीं लौटने पर परिजन गांव के आसपास एवं रिश्तेदारों से संपर्क किया लेकिन इसके बावजूद ओम राठिया का कुछ पता नहीं चला।परिजनों के द्वारा लगातार लापता युवक की पतासाजी की जा रही थी, इसी बीच आज सुबह ओम राठिया की लाश मिली है। आशंका जताई जा रही है कि युवक दो किलोमीटर की दूरी तय करते हुए मांड नदी के किनारे पहुंचा और गहरे पानी में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।नदी में युवक की लाश मिलने की जानकारी मिलते ही एफएसएल और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची, और शव को पोस्टमार्टम किये अस्पताल भेज दिया गया है। छाल पुलिस मृतक युवक के दोस्तों और परिजनों से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा।