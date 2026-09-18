रायगढ़ जिला जेल में दो संदिग्ध मोबाइल बरामद: एक दीवार के बाहर से फेंका गया, दूसरे की अस्पताल में मिली लोकेशन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दरअसल, बृहस्पतिवार की शाम सुरक्षा में तैनात जेल प्रहरियों की नजर एक लावारिस मोबाइल पर पड़ी। जांच करने पर पता चला कि मोबाइल को जेल के पीछे की ओर से बाहर से भीतर फेंका गया था। इसकी सूचना तत्काल जेल अधीक्षक को दी गई, जिसके बाद मोबाइल को जब्त कर लिया गया। इसके बाद रात में जेल के 10 बिस्तर वाले अस्पताल से भी एक मोबाइल बरामद किया गया। दोनों मोबाइल बरामद होने के बाद जेल प्रबंधन ने गहन जांच शुरू कर दी है।बरामद किए गए दोनों मोबाइल फोन में सक्रिय सिम कार्ड लगे होने की बात सामने आई है। इसी कारण जेल प्रबंधन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जूटमिल पुलिस को पत्र लिखा है। पुलिस से यह मांग की गई है कि मोबाइल में लगे सिम कार्ड के मूल धारक की जानकारी निकाली जाए। इन मोबाइल फोन से किन-किन लोगों से बातचीत हुई है, इसकी भी पूरी जांच कराई जाए ताकि सच्चाई का पता चल सके।मोबाइल जेल के भीतर कैसे पहुंचा और इसे किसने अंदर पहुंचाया, इसकी सटीक जानकारी जुटाने के लिए जेल प्रबंधन सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाल रहा है। खासकर उस स्थान के आसपास की तमाम गतिविधियों की जांच की जा रही है, जहां से मोबाइल भीतर फेंके जाने की बात सामने आई है।जिला जेल अधीक्षक जीएस सोरी ने बताया कि शाम को जेल के सुरक्षाकर्मियों को पीछे से फेंका गया एक मोबाइल मिला था। इसके बाद जेल के अस्पताल से दूसरा मोबाइल बरामद हुआ। दोनों मोबाइल में सिम कार्ड लगे हैं। सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। सिम किसके नाम पर है और मोबाइल से किन लोगों से बातचीत हुई है।