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मृतक अभिजीत देवांगन मूल रूप से दुर्ग जिले के चरोदा-जंजगीरी गांव का निवासी था। उसने कठिन परिश्रम के बाद नीट की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। परिजनों के अनुसार, पिछली परीक्षा में दो विषयों में बैक आने के बाद से अभिजीत काफी निराश रहने लगा था। कुछ समय पहले उसने परिजनों के सामने घर से अलग रहकर पढ़ाई करने की इच्छा जताई थी। पिता की अनुमति मिलने के बाद उसने भिलाई के कोहका स्थित अवंति बाई चौक के पास पीजी में कमरा किराए पर लिया था। उसे वहां शिफ्ट हुए लगभग 10 दिन का समय हुआ था, लेकिन वह इस दौरान केवल पांच दिन ही वहां रुका था।अभिजीत के परिजन किसी कार्यवश भिलाई पहुंचे थे। वे एक मेडिकल स्टोर से दवाई लेने के बाद अपने बेटे से मुलाकात करने उसके पीजी चले गए। वहां पहुंचने पर परिजनों ने देखा कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। परिजनों ने दरवाजे को कई बार खटखटाया और अभिजीत को 10 से 15 बार कॉल किया, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। परेशान परिजनों ने पीजी में रहने वाले अन्य छात्रों को इस बात की सूचना दी। छात्रों ने जब खिड़की से टॉर्च की रोशनी डालकर भीतर देखा तो अभिजीत कमरे के पंखे से फंदे पर लटका दिखाई दिया।छात्रों और परिजनों ने घटना की जानकारी तुरंत स्मृतिनगर चौकी पुलिस को दी। कमरे की गहन तलाशी और पंचनामा कार्रवाई के बाद पुलिस को सुसाइड नोट मिला, जिसमें अभिजीत ने अपने माता-पिता से माफी मांगी थी। गुरुवार को पुलिस ने शव को सुपेला अस्पताल भेजकर पोस्टमार्टम करवाया और तत्पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस प्रशासन का कहना है कि आत्महत्या के असली कारणों का पता लगाने के लिए मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।