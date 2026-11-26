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पार्षद का कहना है कि उन्होंने शासकीय जमीन पर अतिक्रमण की दो बार शिकायत की थी। इसके बावजूद नगर पालिका प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। प्रशासन की अनदेखी से नाराज होकर उन्होंने नगर पालिका कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू किया है। पार्षद ने साफ किया है कि जब तक सरकारी जमीन से अतिक्रमण नहीं हटता, उनका अनशन जारी रहेगा। चांदनी रोशन दत्ता ने दौलत राजपूत, नीरज चांडक और अवधेश विश्वकर्मा पर आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक, नेशनल हाईवे-30 से लगी इस जमीन की कीमत करोड़ों रुपये है। पार्षद के पास जमीन के शासकीय होने से संबंधित दस्तावेज भी मौजूद हैं। उन्होंने अवैध निर्माण और बनाई गई दीवारों को तत्काल हटाने की मांग की है।भाजपा पार्षद चांदनी रोशन दत्ता ने दौलत राजपूत, नीरज चांडक और अवधेश विश्वकर्मा पर आरोप लगाए हैं। ये आरोप नेशनल हाईवे-30 से लगी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण से संबंधित हैं। पार्षद के अनुसार, यह जमीन बेमेतरा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 08 में स्थित है। सड़क से लगी इस बेशकीमती जमीन की कीमत करोड़ों रुपये है। पार्षद ने जमीन के शासकीय होने के दस्तावेज भी होने का दावा किया है।पार्षद ने बताया कि उन्होंने पहले भी दो बार नगर पालिका प्रशासन से शिकायत की थी। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रशासन की इस अनदेखी से नाराज होकर उन्होंने अनशन शुरू किया है। चांदनी रोशन दत्ता अपनी 13 दिन की नवजात बच्ची को साथ लेकर बैठी हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक अतिक्रमण नहीं हटता, उनका आमरण अनशन जारी रहेगा।