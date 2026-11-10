नगरनार एनएमडीसी स्टील प्लांट में बड़ा हादसा: खौलते हॉट मेटल की चपेट में आने से 30 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत

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मृतक मंगल साई नेताम देवड़ा इलाके का निवासी था। इस भयावह घटना की जानकारी सामने आने के बाद प्लांट परिसर में हड़कंप मच गया। एक युवा कर्मचारी की इस तरह दर्दनाक मौत ने औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि स्टील प्लांट में हॉट मेटल से जुड़े कार्य बेहद जोखिम भरे होते हैं। यहां काम करने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष सुरक्षा उपकरण, निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल और आपातकालीन बचाव व्यवस्था का होना बेहद जरूरी है।हादसे के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या संबंधित कार्यस्थल पर सभी निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था। क्या मृतक कर्मचारी को आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए थे, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। दुर्घटना की स्थिति में तत्काल बचाव के पर्याप्त इंतजाम मौजूद थे या नहीं, इस पर भी गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। मंगल साई नेताम की मौत ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि औद्योगिक उत्पादन और कार्य की गति के बीच श्रमिकों की सुरक्षा को कितनी प्राथमिकता दी जाती है।अब सभी की नजरें इस दर्दनाक घटना की विस्तृत जांच पर टिकी हैं। प्लांट प्रबंधन की ओर से सामने आने वाले आधिकारिक पक्ष का इंतजार किया जा रहा है। यह जांच करेगी कि क्या सभी सुरक्षा नियम और उपकरण मौजूद थे। हादसे के कारणों का पता लगाना भी जांच का मुख्य बिंदु होगा। भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर भी विचार किया जाएगा।