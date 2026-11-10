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कोरबा: नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट में भेजा गया जेल; जिला बदर की तैयारी

Tue, 10 Nov 2026 04:11 PM IST
कोरबा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा Published by: कोरबा ब्यूरो Updated Tue, 10 Nov 2026 04:11 PM IST
सार

नाबालिग के साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ के मामले में फरार आरोपी साहिद खान उर्फ शाहिद हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज है।

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Habitual offender arrested for molesting minor, booked under POCSO Act, sent to jail after long absconding
पॉक्सो समेत कई मामलों में फरार आदतन बदमाश को भेजा गया जेल

विस्तार
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कोरबा जिले के बालको पुलिस ने बालकोनगर थाना क्षेत्र की बेलगढी नाला बस्ती से एक आदतन बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर नाबालिग लड़की से अश्लील हरकत और छेड़छाड़ करने का आरोप है। उसे न्यायालय में पेश करने के बाद रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
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आरोपी की पहचान 23 वर्षीय साहिद खान उर्फ शाहिद हुसैन के रूप में हुई है, जो बेलगढी नाला बस्ती का निवासी है। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया था। साहिद खान काफी समय से मोहल्ले के लोगों को परेशान कर रहा था, जिसकी शिकायतें मोहल्ले वासियों ने कई बार की थीं। पुलिस ने पूर्व में भी उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की थी, लेकिन उसके आचरण में कोई सुधार नहीं आया था।
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घटना और गिरफ्तारी
बालको थाना प्रभारी युवराज तिवारी ने बताया कि 13 तारीख को आरोपी ने बस्ती की एक नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ की थी। उसने नाबालिग को गलत काम के लिए पैसे का प्रलोभन भी दिया था। पीड़िता के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। विरोध करने पर आरोपी ने मोहल्ले के 4 से 5 लोगों के साथ मारपीट भी की थी, जिस पर अलग से अपराध पंजीबद्ध किया गया था। घटना के बाद से आरोपी फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर दो दिन पूर्व गिरफ्तार किया।
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आदतन अपराधी और कार्रवाई
थाना प्रभारी युवराज तिवारी ने बताया कि साहिद खान आदतन अपराधी है। एक वर्ष के भीतर उसके खिलाफ विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में कई मामले दर्ज हो चुके हैं। लगातार अपराधों में उसकी संलिप्तता को देखते हुए उसे गुंडा-बदमाश की सूची में शामिल किया गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई के लिए भी प्रस्ताव भेजा है।
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