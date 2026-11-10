गोवर्धन पूजा पर कौशल्या साय ने की गौ माता की पूजा-अर्चना: सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं

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मुख्यमंत्री साय ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि गोवर्धन पूजा हमारी सनातन संस्कृति में प्रकृति और गौवंश के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का पावन अवसर है। यह पर्व भगवान श्रीकृष्ण की गोवर्धन लीला की स्मृति में मनाया जाता है। भगवान श्रीकृष्ण की गोवर्धन लीला हमें प्रकृति, पर्यावरण और जीव-जंतुओं के संरक्षण का संदेश देती है। यह सामूहिक सहयोग और एकजुटता का भी महत्व बताती है। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के लोकपर्व गौरा-गौरी को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक बताया। यह पर्व लोकआस्था और सामाजिक समरसता से जुड़ा है।मुख्यमंत्री साय ने कहा कि गौरा-गौरी पर्व हमारी माटी की परंपराओं, ग्रामीण जीवन और लोकसंस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसे पर्व हमारी सांस्कृतिक पहचान को सहेजने का काम करते हैं। ये समाज में प्रेम, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करते हैं। मुख्यमंत्री ने गोवर्धन पूजा एवं लोकपर्व गौरा-गौरी पूजन की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सभी के सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुशासन सरकार गौवंश के संरक्षण-संवर्धन के लिए संकल्पबद्ध है। सरकार किसानों की समृद्धि और ग्रामीण विकास के लिए भी प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कामना की कि भगवान श्रीकृष्ण और गौरा-गौरी की कृपा से छत्तीसगढ़ के खेत-खलिहान सदैव धन-धान्य से भरे रहें। उन्होंने अन्नदाताओं के जीवन में समृद्धि आने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने यह भी कामना की कि प्रदेश के प्रत्येक परिवार में सुख, शांति एवं खुशहाली बनी रहे।