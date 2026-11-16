महासमुंद: जेल की दीवार फांदकर चार कैदी फरार, तीन एनडीपीएस और एक चोरी का आरोपी; पुलिस ने शुरू की तलाश

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जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह महासमुंद जिला जेल से चार कैदी पुलिस और जेल प्रशासन को चकमा देकर भाग निकले। फरार कैदियों की पहचान धरमवीर, लीलाधर, राजेंद्र और पंचराम के रूप में हुई है। धरमवीर, लीलाधर और राजेंद्र एनडीपीएस एक्ट के मामलों में जेल में बंद थे। वहीं, पंचराम चोरी के मामले में आरोपी था। कैदियों के जेल से बाहर निकलने की जानकारी सामने आने के बाद जेल प्रशासन ने तत्काल पुलिस को सूचित किया। इसके बाद उनकी तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर अभियान चलाया जा रहा है।महासमुंद जिला जेल से फरार हुए चार कैदियों की पहचान कर ली गई है। इनमें धरमवीर, लीलाधर और राजेंद्र एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल में बंद थे। चौथा कैदी पंचराम चोरी के एक मामले में आरोपी था। इन सभी ने सोमवार सुबह जेल की ऊंची चारदीवारी फांदकर भागने में सफलता पाई। जेल प्रशासन ने घटना की सूचना मिलते ही पुलिस को अलर्ट किया। पुलिस टीमें आसपास के इलाकों में भी कैदियों की तलाश कर रही हैं।एडिशनल पुलिस अधीक्षक ने चार कैदियों के फरार होने की घटना की पुष्टि की है। पुलिस और जेल प्रशासन की टीमें संभावित ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रही हैं। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि कैदी जेल की कड़ी सुरक्षा को कैसे भेद पाए। घटना के दौरान हुई सुरक्षा व्यवस्था में चूक की विस्तृत जांच की जा रही है। इस मामले में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है।इससे पहले अक्तूबर में तमिलनाडु के थेनी जिले की उप-जेल से भी 17 कैदी फरार हो गए थे। बताया गया था कि कैदियों ने एक जेल गार्ड से कथित तौर पर मारपीट की थी। इसके बाद वे जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल रहे थे। घटना के तुरंत बाद पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में तलाशी अभियान शुरू किया गया। पुलिस ने उसी रात चार कैदियों को पकड़ लिया था। अगले दिन एक ऑटो-रिक्शा चालक ने भी एक फरार कैदी को पकड़कर पुलिस को सौंपा था। थेनी पुलिस ने जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों की मदद से भी तलाशी अभियान चलाया था। ड्रोन फुटेज के आधार पर कई कैदियों को झाड़ियों और जंगल से गिरफ्तार किया गया था।