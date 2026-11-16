छत्तीसगढ़: बस्तर से मणिपुर भेजे जाएंगे 1,000 से अधिक सीआरपीएफ जवान, मंत्री क्यों बोले- यहां अब जरूरत नहीं

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छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए अभियान में मिली सफलता के बाद अब क्षेत्र में तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों की संख्या में कमी की जा रही है। लंबे समय से बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 1,000 से अधिक जवानों को मणिपुर भेजा जा रहा है। जवानों को दूसरे राज्यों में स्थानांतरित करने की यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही आने वाले एक महीने के भीतर कुछ और बटालियनों की भी बस्तर से वापसी होने की संभावना जताई गई है। सुरक्षा बलों की इस वापसी से बस्तर में केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी और तैनाती का पूरा स्वरूप बदल सकता है।