छत्तीसगढ़: बस्तर से मणिपुर भेजे जाएंगे 1,000 से अधिक सीआरपीएफ जवान, मंत्री क्यों बोले- यहां अब जरूरत नहीं
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बस्तर Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Mon, 16 Nov 2026 07:02 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सल विरोधी अभियान में मिली सफलता के बाद केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती में बदलाव किया जा रहा है। बस्तर में लंबे समय से तैनात सीआरपीएफ के 1,000 से अधिक जवानों को मणिपुर भेजा जा रहा है। अगले एक महीने में कुछ और बटालियनों की वापसी की संभावना है।
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विस्तार
छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए अभियान में मिली सफलता के बाद अब क्षेत्र में तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों की संख्या में कमी की जा रही है। लंबे समय से बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 1,000 से अधिक जवानों को मणिपुर भेजा जा रहा है। जवानों को दूसरे राज्यों में स्थानांतरित करने की यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही आने वाले एक महीने के भीतर कुछ और बटालियनों की भी बस्तर से वापसी होने की संभावना जताई गई है। सुरक्षा बलों की इस वापसी से बस्तर में केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी और तैनाती का पूरा स्वरूप बदल सकता है।
सुरक्षा बलों की आवश्यकता पर बयान
प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने राज्य में सुरक्षा परिस्थितियों में आए इस बड़े बदलाव के संबंध में कहा कि छत्तीसगढ़ में अब केंद्रीय सुरक्षा बलों की पहले जैसी आवश्यकता नहीं रह गई है। राज्य में नक्सल विरोधी अभियान में सफलता मिली है और इसी को देखते हुए जवानों को दूसरे राज्यों में भेजने का फैसला लिया जा रहा है। बस्तर में तैनात 1,000 से अधिक सीआरपीएफ जवानों को अब मणिपुर में तैनात किया जाएगा, जिससे वहां की सुरक्षा जरूरतों को पूरा किया जा सके।
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बस्तर में सुरक्षा रणनीति का नया स्वरूप
गृहमंत्री ने बताया कि बस्तर से केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों को दूसरे राज्यों में भेजने की प्रक्रिया पहले भी जारी रही है। नक्सल विरोधी अभियान में मिली सफलता और सुरक्षा परिस्थितियों में आए बदलाव के आधार पर फोर्स की तैनाती की लगातार समीक्षा की जा रही है। नक्सली गतिविधियों में कमी आने के बाद अब बस्तर में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर नई रणनीति अपनाई जा रही है। आने वाले दिनों में कुछ और बटालियनों की वापसी की संभावना है।
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सुरक्षा बलों की आवश्यकता पर बयान
प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने राज्य में सुरक्षा परिस्थितियों में आए इस बड़े बदलाव के संबंध में कहा कि छत्तीसगढ़ में अब केंद्रीय सुरक्षा बलों की पहले जैसी आवश्यकता नहीं रह गई है। राज्य में नक्सल विरोधी अभियान में सफलता मिली है और इसी को देखते हुए जवानों को दूसरे राज्यों में भेजने का फैसला लिया जा रहा है। बस्तर में तैनात 1,000 से अधिक सीआरपीएफ जवानों को अब मणिपुर में तैनात किया जाएगा, जिससे वहां की सुरक्षा जरूरतों को पूरा किया जा सके।
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बस्तर में सुरक्षा रणनीति का नया स्वरूप
गृहमंत्री ने बताया कि बस्तर से केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों को दूसरे राज्यों में भेजने की प्रक्रिया पहले भी जारी रही है। नक्सल विरोधी अभियान में मिली सफलता और सुरक्षा परिस्थितियों में आए बदलाव के आधार पर फोर्स की तैनाती की लगातार समीक्षा की जा रही है। नक्सली गतिविधियों में कमी आने के बाद अब बस्तर में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर नई रणनीति अपनाई जा रही है। आने वाले दिनों में कुछ और बटालियनों की वापसी की संभावना है।