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छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का आरोपी विकास अग्रवाल दुबई में गिरफ्तार:भारत लाने के लिए शुरू होगी प्रत्यर्पण प्रक्रिया

Fri, 13 Nov 2026 03:16 PM IST
अमन कोशले न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Fri, 13 Nov 2026 03:16 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ के 3200 करोड़ रुपये से अधिक के शराब घोटाले के आरोपी विकास अग्रवाल को दुबई में गिरफ्तार किया गया है। ईडी उसे भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू कर रही है।

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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले से जुड़े एक बड़े मामले में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। इस घोटाले के प्रमुख आरोपी विकास अग्रवाल को दुबई में हिरासत में लिया गया है। वह पिछले कई वर्षों से भारतीय एजेंसियों से फरार चल रहा था।
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संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अधिकारियों ने विकास अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। उसे भारत वापस लाने के लिए प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अब शुरू की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुसार, विकास अग्रवाल शराब सिंडिकेट का एक अहम वित्तीय मैनेजर था। उस पर आरोप है कि वह डिस्टिलरी और FL-10A लाइसेंसधारियों से कमीशन वसूलता था। यह वसूला गया कमीशन वह अनवर ढेबर तक पहुंचता था। इस पूरे मामले में विकास अग्रवाल की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय लंबे समय से उसकी तलाश कर रहा था।
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घोटाले का विवरण
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही है। इस घोटाले से संबंधित दर्ज एफआईआर में 3200 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय अनियमितता की बात कही गई है। यह घोटाला राज्य में बड़े स्तर पर हुआ था। एफआईआर में कई राजनेताओं के नाम शामिल हैं। साथ ही, आबकारी विभाग के अधिकारी भी इसमें आरोपी बनाए गए हैं। कई कारोबारियों सहित अन्य लोगों के खिलाफ भी नामजद एफआईआर दर्ज की गई है।
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विकास अग्रवाल की भूमिका
विकास अग्रवाल को शराब सिंडिकेट के वित्तीय प्रबंधन का मुख्य सूत्रधार बताया गया है। उसकी गिरफ्तारी से घोटाले की परतें खुलने की उम्मीद है। वह कमीशन के लेनदेन में सीधे तौर पर शामिल था। यह कमीशन अवैध रूप से वसूला जाता था। प्रवर्तन निदेशालय के लिए उसकी गिरफ्तारी एक महत्वपूर्ण कदम है।
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