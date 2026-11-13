रायपुर पुलिस में बड़ा फेरबदल: 4 निरीक्षकों का तबादला, तेलीबांधा, आमानाका और उरला को मिले नए टीआई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Fri, 13 Nov 2026 03:06 PM IST
सार
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में 4 निरीक्षकों का तबादला किया गया है। अजय झा, सुधांशु बघेल और रोहित मालेकर को नए थानों की जिम्मेदारी मिली है।
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विस्तार
रायपुर कमिश्नरेट में प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पुलिस विभाग ने अलग-अलग थानों के प्रभारियों का तबादला किया है। इस फेरबदल में कुल चार निरीक्षक इधर से उधर हुए हैं।
रायपुर पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने गुरुवार को एक समीक्षा बैठक ली थी। इस बैठक में कानून व्यवस्था से संबंधित शिकायतों पर चर्चा हुई। थानों में लंबित मामलों को लेकर भी स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान कई थाना प्रभारियों को उनकी कार्यप्रणाली के लिए फटकार लगाई गई थी। इस समीक्षा बैठक के बाद ही थाना प्रभारियों के तबादले की सूची जारी की गई है। इस सूची के अनुसार, तेलीबांधा, आमानाका और उरला थानों को नए थाना प्रभारी मिले हैं।
नए थाना प्रभारियों की तैनाती
तबादला सूची के मुताबिक, अजय झा को आमानाका थाना का नया थाना प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। सुधांशु बघेल को उरला थाना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रोहित मालेकर को तेलीबांधा थाना का थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों से संबंधित थानों में प्रशासनिक दक्षता बढ़ने की उम्मीद है।
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टिकरापारा से रक्षित केंद्र स्थानांतरण
इस प्रशासनिक फेरबदल में टिकरापारा में पदस्थ एक निरीक्षक का भी स्थानांतरण हुआ है। पदोन्नत निरीक्षक बालेश्वर लहरे को टिकरापारा से हटाया गया है। उन्हें रक्षित केंद्र में भेजा गया है। बालेश्वर लहरे अब रक्षित केंद्र में अपनी सेवाएं देंगे।
यहां देखें लिस्ट
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रायपुर पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने गुरुवार को एक समीक्षा बैठक ली थी। इस बैठक में कानून व्यवस्था से संबंधित शिकायतों पर चर्चा हुई। थानों में लंबित मामलों को लेकर भी स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान कई थाना प्रभारियों को उनकी कार्यप्रणाली के लिए फटकार लगाई गई थी। इस समीक्षा बैठक के बाद ही थाना प्रभारियों के तबादले की सूची जारी की गई है। इस सूची के अनुसार, तेलीबांधा, आमानाका और उरला थानों को नए थाना प्रभारी मिले हैं।
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नए थाना प्रभारियों की तैनाती
तबादला सूची के मुताबिक, अजय झा को आमानाका थाना का नया थाना प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। सुधांशु बघेल को उरला थाना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रोहित मालेकर को तेलीबांधा थाना का थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों से संबंधित थानों में प्रशासनिक दक्षता बढ़ने की उम्मीद है।
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टिकरापारा से रक्षित केंद्र स्थानांतरण
इस प्रशासनिक फेरबदल में टिकरापारा में पदस्थ एक निरीक्षक का भी स्थानांतरण हुआ है। पदोन्नत निरीक्षक बालेश्वर लहरे को टिकरापारा से हटाया गया है। उन्हें रक्षित केंद्र में भेजा गया है। बालेश्वर लहरे अब रक्षित केंद्र में अपनी सेवाएं देंगे।
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