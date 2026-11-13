रायपुर पुलिस में बड़ा फेरबदल: 4 निरीक्षकों का तबादला, तेलीबांधा, आमानाका और उरला को मिले नए टीआई

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रायपुर पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने गुरुवार को एक समीक्षा बैठक ली थी। इस बैठक में कानून व्यवस्था से संबंधित शिकायतों पर चर्चा हुई। थानों में लंबित मामलों को लेकर भी स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान कई थाना प्रभारियों को उनकी कार्यप्रणाली के लिए फटकार लगाई गई थी। इस समीक्षा बैठक के बाद ही थाना प्रभारियों के तबादले की सूची जारी की गई है। इस सूची के अनुसार, तेलीबांधा, आमानाका और उरला थानों को नए थाना प्रभारी मिले हैं।तबादला सूची के मुताबिक, अजय झा को आमानाका थाना का नया थाना प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। सुधांशु बघेल को उरला थाना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रोहित मालेकर को तेलीबांधा थाना का थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों से संबंधित थानों में प्रशासनिक दक्षता बढ़ने की उम्मीद है।इस प्रशासनिक फेरबदल में टिकरापारा में पदस्थ एक निरीक्षक का भी स्थानांतरण हुआ है। पदोन्नत निरीक्षक बालेश्वर लहरे को टिकरापारा से हटाया गया है। उन्हें रक्षित केंद्र में भेजा गया है। बालेश्वर लहरे अब रक्षित केंद्र में अपनी सेवाएं देंगे।