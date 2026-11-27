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सबसे ज्यादा असर सरगुजा संभाग के जिलों में दिखाई दे रहा है, जहां बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री दर्ज हुआ है, जो पूरे प्रदेश में सबसे कम है। वहीं सूरजपुर में रात का पारा 9.4 डिग्री और सरगुजा में 9.2 डिग्री दर्ज किया गया। सूरजपुर में तापमान सामान्य से 7.1 डिग्री नीचे पहुंच गया है। फिलहाल प्रदेश में मौसम ड्राई है और कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है।मैदानी जिलों में भी रात की ठिठुरन महसूस की जा रही है। बालोद में न्यूनतम तापमान सामान्य से 6.6 डिग्री और बेमेतरा में 6.5 डिग्री कम दर्ज किया गया है। हालांकि दिन में धूप निकलने से अधिकतम तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं हुई है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, लेकिन इसका छत्तीसगढ़ के मौसम पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी भागों के न्यूनतम तापमान में 12.2 डिग्री का बड़ा अंतर देखा जा रहा है। बस्तर संभाग के जिलों में रात का पारा 19 से 21 डिग्री के बीच बना हुआ है, जिसमें सुकमा में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री दर्ज हुआ है।राजधानी रायपुर में मौसम साफ रहने का अनुमान जताया गया है। गुरुवार को रायपुर में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.4 डिग्री कम होकर 28.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक रहकर 16.4 डिग्री दर्ज किया गया था। आज रायपुर में अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है।