सीजी:कोर्रा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ने रचा इतिहास, 96.33% अंकों के साथ पूरे प्रदेश में हासिल किया पहला स्थान

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राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों को मिलने वाली सेवाओं, क्लिनिकल केयर, संक्रमण नियंत्रण, संसाधनों, मरीजों के अधिकारों और गुणवत्ता प्रबंधन सहित विभिन्न पहलुओं का कड़ा मूल्यांकन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सुरक्षित तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना है। कोर्रा केंद्र को मिले 96.33 प्रतिशत अंक वहां निर्धारित गुणवत्ता मानकों के सटीक आकलन का परिणाम हैं। यह उपलब्धि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हेमराज देवांगन ने कहा कि यह प्रमाणन स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं और निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं के सफल संचालन को दर्शाता है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय छत्तीसगढ़ शासन की ओर से उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं और आम जनता के सहयोग को समर्पित किया। उन्होंने जानकारी दी कि ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगातार सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं।प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे अहम कड़ी होते हैं। ऐसे में कोर्रा केंद्र को मिला यह गुणवत्ता प्रमाणन धमतरी जिले की संपूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए विशेष मायने रखता है। इस प्रमाणन की वास्तविक सार्थकता इस बात पर निर्भर करेगी कि केंद्र में निर्धारित गुणवत्ता मानकों को भविष्य में भी लगातार बनाए रखा जाए और ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को समय पर उपचार, आवश्यक जांच, दवाओं की उपलब्धता तथा सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लगातार मिलता रहे।