सीजी: पड़ोस में मिट्टी मांगने गई महिला के साथ दरिंदगी, घर में बांधक बनाकर किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता पड़ोस के घर मिट्टी मांगने गई थी। वहां मौजूद आरोपी राजा ठाकुर ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। उसने कथित तौर पर महिला के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी ने महिला को बंधक बनाकर भी रखा। किसी तरह पीड़िता वहां से छूटकर बाहर निकली। वह सीधे बांकीमोंगरा थाना पहुंची और पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर तत्काल अपराध क्रमांक 233/2026 दर्ज किया। यह अपराध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1) एवं 127(2) के तहत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने महिला संबंधी अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की तलाश शुरू की।पुलिस टीम ने मामले के आरोपी राजा ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। राजा ठाकुर पिता प्रभोद सिंह ठाकुर, उम्र 39 वर्ष, निवासी मकान नंबर 147, पटेलपारा, जंगल साइड का रहने वाला है। आरोपी से पूछताछ के बाद आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी की गई। पुलिस अब उसे न्यायालय में पेश करेगी।बांकीमोंगरा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में महिला संबंधी अपराधों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में त्वरित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। पुलिस मामले की आगे की विवेचना कर रही है और पीड़िता के बयान के आधार पर साक्ष्य जुटा रही है।