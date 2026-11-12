छठ महापर्व के लिए राजपुर में भव्य तैयारी: 40 लाख की लागत से बने घाट पर 300 से ज्यादा व्रती देंगी अर्घ्य

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समिति के सदस्य युद्धस्तर पर घाट की साफ-सफाई और सुंदरीकरण में जुटे हैं। घाट की सीढ़ियों का रंग-रोगन कर उन्हें आकर्षक रूप दिया जा रहा है। व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाट परिसर में भव्य टेंट और पंडाल लगाए जा रहे हैं। नदी में अर्घ्य देने के दौरान व्रतियों को असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है।घाट पर पोकलेन मशीन की मदद से जलकुंभी, मिट्टी और कचरा हटाया जा रहा है। पानी की सतह को पूरी तरह साफ और समतल किया जा रहा है। छठ पूजा सेवा समिति के पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहकर सभी कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि महापर्व से पूर्व सभी व्यवस्थाएं सुचारु रूप से पूरी हो जाएं। पुलिस प्रशासन भी यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने की तैयारी में है। वाहनों की पार्किंग और आवाजाही के लिए योजना बनाई जा रही है।राजपुर में करीब 40 से 45 वर्षों से गेउर नदी तट पर छठ पूजा का आयोजन होता रहा है। पहले नदी के तट पर छठ घाट नहीं था, जिससे व्रतियों को काफी परेशानी होती थी। इस वर्ष लगभग 40 लाख रुपये की लागत से छठ घाट का निर्माण हुआ है। इससे छठ व्रतियों को काफी सुविधाएं मिलेंगी। इस छठ पर्व पर 300 से ज्यादा छठ व्रतियां शामिल होने की संभावना है।