कोरबा में दर्दनाक हादसा: भारी वाहन ने तीन गौवंशों को कुचला, दो घायल घंटों तड़पते रहे; व्यवस्था पर उठे सवाल

कटघोरा क्षेत्र के जेबीडी कॉलेज, जयपुर के पास बीती रात लगभग 11 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार भारी वाहन की चपेट में आने से तीन गौवंशों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल होकर सड़क किनारे घंटों तड़पते रहे। घटना के बाद स्थानीय लोगों और गौसेवकों में भारी आक्रोश है।

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