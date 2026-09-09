छत्तीसगढ़: राशन कार्डधारियों के लिए बड़ी राहत,सितंबर-अक्टूबर का राशन एक साथ मिलेगा;30 सितंबर तक लेना होगा अनाज

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प्रदेश की 14,186 उचित मूल्य दुकानों में से 9,356 दुकानों में अनाज का भंडारण पूरा हो गया है। यह आंकड़ा राज्य की कुल दुकानों का लगभग 66 प्रतिशत है। जिन दुकानों में भंडारण पूरा हो गया, वहां राशन कार्डधारियों को दोनों महीनों का अनाज मिलना शुरू हो गया है। खाद्य विभाग शेष उचित मूल्य दुकानों में भी खाद्यान्न पहुंचाने की प्रक्रिया तेजी से चला रहा है। विभाग का लक्ष्य सभी पात्र राशन कार्डधारियों को समय सीमा के भीतर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है।सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य सरकार हर महीने लाखों परिवारों को निर्धारित मात्रा में अनाज देती है। जिन दुकानों में अनाज का भंडारण अभी बाकी है, वहां अनाज पहुंचते ही वितरण शुरू हो जाएगा। राशन कार्डधारी अपनी उचित मूल्य दुकान से राशन की उपलब्धता की जानकारी लेकर अनाज प्राप्त कर सकते हैं। हितग्राहियों को 30 सितंबर तक दुकान से तय प्रक्रिया के तहत सितंबर और अक्तूबर दोनों माह का चावल लेना होगा। दो माह का अनाज साथ मिलने से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।