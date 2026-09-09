बिलासपुर: जीआरपी ने गांजा तस्करी के अंतरराज्यीय गिरोह का किया भंडाफोड़, महिला समेत 5 गिरफ्तार

जीआरपी थाना प्रभारी विष्णु यादव ने बताया कि मंगलवार सुबह मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर सात और आठ पर कुछ संदिग्ध व्यक्ति बैठे हुए हैं और उनके पास नशीले पदार्थ की बड़ी खेप मौजूद है। जीआरपी की विशेष टीम तुरंत मौके पर पहुंची और संदिग्धों को घेराबंदी करके हिरासत में ले लिया। तलाशी लेने पर उनके पास से 24 किलो गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में पता चला कि आरोपी इस गांजे की खेप को नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन के माध्यम से दूसरी जगह ले जाने की योजना बना रहे थे।

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शुरुआती जांच में यह तथ्य सामने आया है कि गिरफ्तार पांचों आरोपी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के निवासी हैं। जीआरपी के अनुसार, गांजा तस्करी का यह अंतरराज्यीय नेटवर्क ओडिशा से शुरू होकर छत्तीसगढ़ के रास्ते मध्य प्रदेश तक फैला है। जीआरपी ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है और गिरोह के मास्टरमाइंड तथा अन्य सहयोगियों की तलाश में जांच जारी रखी है।