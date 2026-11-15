सीजी: कोरबा में 68 धान खरीदी केंद्रों पर खरीदी शुरू, पहली किसान गीतांजलि डहरिया ने बेचा 12.80 क्विंटल धान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा Published by: कोरबा ब्यूरो Updated Sun, 15 Nov 2026 05:15 PM IST
सार
जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत 15 नवंबर से सभी 68 धान खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू हो गई है। हरदीबाजार केंद्र में पहली किसान गीतांजलि डहरिया ने 12 क्विंटल 80 किलो धान बेचा।
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विस्तार
कोरबा जिले के खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शनिवार 15 नवंबर से शुरू हो गई है। हरदीबाजार उपार्जन केंद्र में अतिथियों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर इसका शुभारंभ किया। जिले के सभी 68 धान खरीदी केंद्रों पर भी आज पूजा-पाठ के साथ खरीदी प्रारंभ हुई।
शुभारंभ के अवसर पर हरदीबाजार निवासी किसान गीतांजलि डहरिया का स्वागत किया गया। गीतांजलि डहरिया केंद्र में धान बेचने वाली पहली किसान थीं। उन्होंने 12 क्विंटल 80 किलो धान का विक्रय किया, जिससे किसानों में उत्साह दिखा। कार्यक्रम में सरपंच लोकेश्वर कंवर, विधायक प्रतिनिधि नरेश टंडन, जनपद सदस्य प्रतिनिधि अनिल टंडन उपस्थित रहे। नोडल अधिकारी मनमोहन पैकारा, प्रबंधक डाकेश्वर पांडे और अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे। विधायक प्रतिनिधि नरेश टंडन ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ हर किसान तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने धान विक्रय के दौरान किसानों को कोई परेशानी न होने पर जोर दिया। केंद्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और किसानों का सम्मान करने की बात कही। किसानों को समर्थन मूल्य पर अपनी उपज का उचित मूल्य मिलने की उम्मीद है।
इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर
जिला प्रशासन ने धान खरीदी को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कदम उठाए हैं। एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। कलेक्टर कुणाल दुदावत के आदेश पर 4 नवंबर को जांच समितियां और उड़नदस्ता दल गठित किए गए। ये दल जिला और तहसील स्तर पर खरीदी की निगरानी करेंगे। कमांड सेंटर के नोडल अधिकारी अपर कलेक्टर कटघोरा ओंकार यादव को बनाया गया है।
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निगरानी और हेल्पलाइन
सेंटर में सहायक प्रोग्रामर शिवानंद राठौर, प्राची चंद्रा और रेचल प्रधान सहित अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। धान खरीदी की निगरानी रिपोर्ट नियमित रूप से कलेक्टर को भेजी जाएगी। शिकायत या सुझाव के लिए हेल्पलाइन नंबर 9691901259 भी जारी किया गया है। यह व्यवस्था किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेगी।
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शुभारंभ के अवसर पर हरदीबाजार निवासी किसान गीतांजलि डहरिया का स्वागत किया गया। गीतांजलि डहरिया केंद्र में धान बेचने वाली पहली किसान थीं। उन्होंने 12 क्विंटल 80 किलो धान का विक्रय किया, जिससे किसानों में उत्साह दिखा। कार्यक्रम में सरपंच लोकेश्वर कंवर, विधायक प्रतिनिधि नरेश टंडन, जनपद सदस्य प्रतिनिधि अनिल टंडन उपस्थित रहे। नोडल अधिकारी मनमोहन पैकारा, प्रबंधक डाकेश्वर पांडे और अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे। विधायक प्रतिनिधि नरेश टंडन ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ हर किसान तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने धान विक्रय के दौरान किसानों को कोई परेशानी न होने पर जोर दिया। केंद्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और किसानों का सम्मान करने की बात कही। किसानों को समर्थन मूल्य पर अपनी उपज का उचित मूल्य मिलने की उम्मीद है।
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इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर
जिला प्रशासन ने धान खरीदी को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कदम उठाए हैं। एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। कलेक्टर कुणाल दुदावत के आदेश पर 4 नवंबर को जांच समितियां और उड़नदस्ता दल गठित किए गए। ये दल जिला और तहसील स्तर पर खरीदी की निगरानी करेंगे। कमांड सेंटर के नोडल अधिकारी अपर कलेक्टर कटघोरा ओंकार यादव को बनाया गया है।
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निगरानी और हेल्पलाइन
सेंटर में सहायक प्रोग्रामर शिवानंद राठौर, प्राची चंद्रा और रेचल प्रधान सहित अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। धान खरीदी की निगरानी रिपोर्ट नियमित रूप से कलेक्टर को भेजी जाएगी। शिकायत या सुझाव के लिए हेल्पलाइन नंबर 9691901259 भी जारी किया गया है। यह व्यवस्था किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेगी।