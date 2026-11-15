सीजी: पुलिस में आरक्षक की नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी, चयन नहीं होने पर आरोपी ने फोन उठाना किया बंद

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बालोद थाना क्षेत्र के ग्राम बोरी की निवासी लोकेश्वरी पवार (25) वर्ष 2023-24 के दौरान रायपुर में रहकर पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही थी और वहां काम भी करती थी। उस दौरान सहकर्मी रीना साहू ने उसे लेखराम सिन्हा का मोबाइल नंबर दिया। रीना ने बताया था कि लेखराम पुलिस विभाग में कार्यरत है और पुलिस मुख्यालय में अच्छी पहचान है। लोकेश्वरी की फोन पर बातचीत शुरू हुई। मार्च, 2024 में मां और मामा के साथ रायपुर जाकर आरोपी से मिली। आरोपी ने आरक्षक की नौकरी लगवाने के बदले 3,50,000 रुपये की मांग की।लोकेश्वरी के मामा ठाकुर राम ने 30 मार्च, 2024 को आरोपी लेखराम के बैंक खाते में 1,50,000 रुपये स्थानांतरित किए। इसके पश्चात, 22 अप्रैल को 36,000 रुपये भेजे गए। फिर एक सप्ताह बाद 36,000 रुपये की एक और किस्त आरोपी के फोन-पे नंबर पर भेजी गई। इस प्रकार पीड़िता की ओर से कुल 2,22,000 रुपये आरोपी को दिए गए।चयन न होने पर पीड़िता ने आरोपी से अपनी जमा राशि अथवा नौकरी की मांग की। आरोपी ने न तो नौकरी दिलवाई, न ही राशि लौटाई, बल्कि फोन कॉल उठाना भी बंद कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने बालोद थाने में शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी शिशुपाल सिन्हा के अनुसार लेखराम सिन्हा के विरुद्ध बीएनएस की धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।