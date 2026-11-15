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सीजी: पुलिस में आरक्षक की नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी, चयन नहीं होने पर आरोपी ने फोन उठाना किया बंद

Sun, 15 Nov 2026 11:28 AM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: शबाहत हुसैन Updated Sun, 15 Nov 2026 11:28 AM IST
सार

पुलिस में आरक्षक जीडी की नौकरी दिलाने का झांसा देकर कांकेर निवासी लेखराम सिन्हा ने बालोद की 25 वर्षीय युवती से 2.22 लाख रुपये ठग लिए। चयन नहीं होने पर रुपये मांगने पर आरोपी ने फोन उठाना बंद कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज किया।

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CG: Fraudster swindles victim by promising a police constable job news in hindi
सांकेतिक - फोटो : AI

विस्तार
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आरक्षक जीडी पद पर भर्ती कराने का झांसा देकर एक 25 वर्षीय युवती से 2,22,000 रुपये ठगने का मामला सामने आया है। शारीरिक परीक्षा में ऊंचाई कम होने के कारण युवती चयन प्रक्रिया से बाहर हो गई। इसके बाद, जब पीड़िता ने रुपये वापस मांगे, तो आरोपी ने फोन कॉल उठाना बंद कर दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कांकेर निवासी आरोपी लेखराम सिन्हा के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है।
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रायपुर में तैयारी के दौरान संपर्क
बालोद थाना क्षेत्र के ग्राम बोरी की निवासी लोकेश्वरी पवार (25) वर्ष 2023-24 के दौरान रायपुर में रहकर पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही थी और वहां काम भी करती थी। उस दौरान सहकर्मी रीना साहू ने उसे लेखराम सिन्हा का मोबाइल नंबर दिया। रीना ने बताया था कि लेखराम पुलिस विभाग में कार्यरत है और पुलिस मुख्यालय में अच्छी पहचान है। लोकेश्वरी की फोन पर बातचीत शुरू हुई। मार्च, 2024 में मां और मामा के साथ रायपुर जाकर आरोपी से मिली। आरोपी ने आरक्षक की नौकरी लगवाने के बदले 3,50,000 रुपये की मांग की।
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तीन किस्तों में भेजी गई राशि
लोकेश्वरी के मामा ठाकुर राम ने 30 मार्च, 2024 को आरोपी लेखराम के बैंक खाते में 1,50,000 रुपये स्थानांतरित किए। इसके पश्चात, 22 अप्रैल को 36,000 रुपये भेजे गए। फिर एक सप्ताह बाद 36,000 रुपये की एक और किस्त आरोपी के फोन-पे नंबर पर भेजी गई। इस प्रकार पीड़िता की ओर से कुल 2,22,000 रुपये आरोपी को दिए गए।
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शारीरिक परीक्षा में विफलता और प्राथमिकी दर्ज
चयन न होने पर पीड़िता ने आरोपी से अपनी जमा राशि अथवा नौकरी की मांग की। आरोपी ने न तो नौकरी दिलवाई, न ही राशि लौटाई, बल्कि फोन कॉल उठाना भी बंद कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने बालोद थाने में शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी शिशुपाल सिन्हा के अनुसार लेखराम सिन्हा के विरुद्ध बीएनएस की धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।
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