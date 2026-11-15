कोरबा में भीषण सड़क हादसा: खड़े ट्रेलर में घुसी यात्री बस, 2 की मौत और 6 घायल

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यह हादसा अनूप ढाबा के पास सुबह करीब 3 बजे हुआ। रॉयल ट्रेवल्स की बस रायपुर से यात्रियों को लेकर अंबिकापुर जा रही थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और मौके पर अफरा-तफरी फैल गई। आसपास के लोगों और ढाबा संचालक ने पुलिस व 108 को सूचना दी। सभी घायलों को तत्काल कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले जाया गया। डॉक्टरों के अनुसार, एक घायल की हालत नाजुक है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रेफर किया गया है। पांच अन्य घायलों का इलाज कटघोरा सीएचसी में जारी है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है।घटना की सूचना मिलते ही कटघोरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त बस को सड़क से हटवाया। पुलिस ने मर्ग कायम कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह बस चालक की लापरवाही मानी जा रही है। नींद की झपकी और सड़क किनारे बिना संकेतक के खड़े ट्रेलर को भी कारण बताया गया है।इस हादसे ने नेशनल हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाईवे पर खड़े भारी वाहनों में रेडियम और पार्किंग लाइट का अभाव है। ऐसे में रात के समय ऐसे हादसे लगातार हो रहे हैं। पुलिस हादसे के कारणों की विस्तृत जांच कर रही है।