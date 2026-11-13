कोरबा: शारदा मोबाइल संचालक चेतन चौधरी गिरफ्तार, उपभोक्ता फोरम के वारंट पर कोतवाली पुलिस की कार्रवाई

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चेतन चौधरी की पहचान पावर हाउस रोड स्थित एसएस प्लाजा के शारदा मोबाइल संचालक के रूप में हुई है। सीएसपी कोरबा प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि उपभोक्ता फोरम सरगुजा से थाना कोतवाली को आदेश मिला था। आदेश में चेतन चौधरी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट का स्पष्ट उल्लेख था। उनके नाम पर एक जमानती वारंट भी लंबित था, जिसकी तामील आवश्यक थी। आदेश मिलते ही कोतवाली पुलिस ने टीम गठित कर चेतन चौधरी को हिरासत में लिया। थाने में कानूनी प्रक्रिया पूरी कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस के अनुसार, यह पूरी कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हुई है।यह मामला एक उपभोक्ता विवाद से जुड़ा हुआ है। फोरम में इस प्रकरण की सुनवाई लंबे समय से चल रही थी। चेतन चौधरी लगातार न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे। कई बार नोटिस जारी होने के बावजूद पेश नहीं होने पर उपभोक्ता फोरम ने कड़ा रुख अपनाया। फोरम ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी और जमानती वारंट जारी किए थे।पुलिस ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ता फोरम के आदेशों का पालन कराना उनकी जिम्मेदारी है। इसी कड़ी में वारंट तामील की कार्रवाई की गई। आगे की वैधानिक कार्रवाई न्यायालय के निर्देशानुसार होगी। चेतन चौधरी के खिलाफ पहले भी एक शिकायत पर मामला दर्ज हो चुका है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। लगातार विवादों में नाम आने और गिरफ्तारी के बाद शहर के व्यापारी वर्ग में हड़कंप मच गया है।