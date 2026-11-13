जांजगीर: दिनदहाड़े महिला से मारपीट कर 10 लाख की लूट, घर में घुसे नकाबपोश बदमाश जेवर और नकदी लेकर फरार

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लूटे गए सामान की कुल कीमत करीब 10 लाख रुपये बताई जा रही है। यह घटना शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे हुई। उस समय महिला घर पर अकेली थी। उसके पति स्कूल गए थे, जबकि सास-ससुर बिलासपुर गए हुए थे। महिला को छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। बाहर निकलने पर गमछे से चेहरे ढके दो युवक दिखे। बदमाशों ने महिला को कमरे में ले जाकर अलमारी की चाबी मांगी। चाबी न देने पर उन्होंने महिला से मारपीट की। बाद में बदमाशों ने घर में तलाश कर अलमारी की चाबी ढूंढ ली। वे अलमारी खोलकर जेवर और नकद लेकर भाग गए।घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने तुरंत जांच शुरू कर दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यूकेलैंड यॉर्क ने जानकारी दी। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। पीड़िता के बताए हुलिए के आधार पर अज्ञात बदमाशों की तलाश जारी है।पुलिस आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त संदिग्धों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही हिरासत में लेने का प्रयास किया जा रहा है। दिनदहाड़े घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट की गई। लाखों की लूट की इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है।