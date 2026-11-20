सीजी: कोरबा में 50 लाख रुपये की ठगी से परेशान युवक ने की खुदकुशी, 19 पन्नों का सुसाइड नोट मिला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा Published by: अमन कोशले Updated Fri, 20 Nov 2026 09:15 AM IST
सार
कटघोरा में 36 वर्षीय शिवचरण साहू का शव फंदे पर मिला। जेब से मिले 19 पन्नों के सुसाइड नोट में 50 लाख रुपये की ठगी, कर्ज और लेनदारों के दबाव का जिक्र है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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विस्तार
कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जेंजरा बाईपास के पास एक बबूल के पेड़ पर 36 वर्षीय युवक ढेलवाडीह गांव निवासी शिवचरण साहू का शव फंदे से लटका हुआ मिला। पुलिस को मृतक की जेब से 19 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है। इसमें नौकरी लगवाने के नाम पर 50 लाख रुपये की ठगी का शिकार होने, भारी कर्ज में डूबने और लेनदारों द्वारा लगातार बनाए जा रहे दबाव से परेशान होने का जिक्र है। पुलिस ने शव को अपने संरक्षण में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया।
नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी
पुलिस को मृतक की जेब से 19 पन्नों वाले सुसाइड नोट की फोटोकॉपी मिली है। नोट में स्पष्ट लिखा है कि नौकरी लगाने के नाम पर 50 लाख रुपये लेने और धोखाधड़ी का शिकार होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। नोट के विवरण के अनुसार, शिवचरण ने कुछ लोगों से विभिन्न पदों पर नौकरी लगवाने का आश्वासन देकर पैसे एकत्र किए थे। मामले में एक बिचौलिया भी सक्रिय भूमिका में शामिल था। कोरोना काल के दौरान बिचौलिए की मृत्यु हो गई, जिसके कारण पूरी राशि फंस गई। बिचौलिए के निधन के बाद शिवचरण पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता ही चला गया।
कोरोना काल में बंद करना पड़ा स्कूल
शिवचरण की आर्थिक स्थिति पिछले कुछ समय से काफी खराब चल रही थी। उसने कोरोना काल के दौरान स्कूल खोला था, लेकिन सही ढंग से संचालन न होने के कारण उसे अंततः बंद करना पड़ा। इसके बाद से ही वह गंभीर आर्थिक तंगी और मानसिक परेशानी का सामना कर रहा था। सुसाइड नोट में लेनदारों द्वारा लगातार दबाव बनाने और प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया गया है। इस दुखद घटना की खबर फैलते ही पूरे गांव में शोक का माहौल व्याप्त हो गया है।
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पुलिस अधीक्षक को प्रेषित किया पत्र
चर्चा है कि सुसाइड नोट की मूल प्रति कोरबा के पुलिस अधीक्षक को भेजी गई है। 19 पन्नों के लंबे नोट में कई लोगों के नाम और पैसों के लेन-देन का पूरा हिसाब लिखा हुआ है। कटघोरा थाना प्रभारी राजेश तिवारी ने बताया कि जेंजरा बाईपास के पास युवक का शव बरामद होने के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच आरंभ कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तथा सुसाइड नोट में लिखे तथ्यों की विस्तृत पड़ताल के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।
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नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी
पुलिस को मृतक की जेब से 19 पन्नों वाले सुसाइड नोट की फोटोकॉपी मिली है। नोट में स्पष्ट लिखा है कि नौकरी लगाने के नाम पर 50 लाख रुपये लेने और धोखाधड़ी का शिकार होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। नोट के विवरण के अनुसार, शिवचरण ने कुछ लोगों से विभिन्न पदों पर नौकरी लगवाने का आश्वासन देकर पैसे एकत्र किए थे। मामले में एक बिचौलिया भी सक्रिय भूमिका में शामिल था। कोरोना काल के दौरान बिचौलिए की मृत्यु हो गई, जिसके कारण पूरी राशि फंस गई। बिचौलिए के निधन के बाद शिवचरण पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता ही चला गया।
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कोरोना काल में बंद करना पड़ा स्कूल
शिवचरण की आर्थिक स्थिति पिछले कुछ समय से काफी खराब चल रही थी। उसने कोरोना काल के दौरान स्कूल खोला था, लेकिन सही ढंग से संचालन न होने के कारण उसे अंततः बंद करना पड़ा। इसके बाद से ही वह गंभीर आर्थिक तंगी और मानसिक परेशानी का सामना कर रहा था। सुसाइड नोट में लेनदारों द्वारा लगातार दबाव बनाने और प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया गया है। इस दुखद घटना की खबर फैलते ही पूरे गांव में शोक का माहौल व्याप्त हो गया है।
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पुलिस अधीक्षक को प्रेषित किया पत्र
चर्चा है कि सुसाइड नोट की मूल प्रति कोरबा के पुलिस अधीक्षक को भेजी गई है। 19 पन्नों के लंबे नोट में कई लोगों के नाम और पैसों के लेन-देन का पूरा हिसाब लिखा हुआ है। कटघोरा थाना प्रभारी राजेश तिवारी ने बताया कि जेंजरा बाईपास के पास युवक का शव बरामद होने के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच आरंभ कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तथा सुसाइड नोट में लिखे तथ्यों की विस्तृत पड़ताल के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।