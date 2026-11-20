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पुलिस को मृतक की जेब से 19 पन्नों वाले सुसाइड नोट की फोटोकॉपी मिली है। नोट में स्पष्ट लिखा है कि नौकरी लगाने के नाम पर 50 लाख रुपये लेने और धोखाधड़ी का शिकार होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। नोट के विवरण के अनुसार, शिवचरण ने कुछ लोगों से विभिन्न पदों पर नौकरी लगवाने का आश्वासन देकर पैसे एकत्र किए थे। मामले में एक बिचौलिया भी सक्रिय भूमिका में शामिल था। कोरोना काल के दौरान बिचौलिए की मृत्यु हो गई, जिसके कारण पूरी राशि फंस गई। बिचौलिए के निधन के बाद शिवचरण पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता ही चला गया।शिवचरण की आर्थिक स्थिति पिछले कुछ समय से काफी खराब चल रही थी। उसने कोरोना काल के दौरान स्कूल खोला था, लेकिन सही ढंग से संचालन न होने के कारण उसे अंततः बंद करना पड़ा। इसके बाद से ही वह गंभीर आर्थिक तंगी और मानसिक परेशानी का सामना कर रहा था। सुसाइड नोट में लेनदारों द्वारा लगातार दबाव बनाने और प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया गया है। इस दुखद घटना की खबर फैलते ही पूरे गांव में शोक का माहौल व्याप्त हो गया है।चर्चा है कि सुसाइड नोट की मूल प्रति कोरबा के पुलिस अधीक्षक को भेजी गई है। 19 पन्नों के लंबे नोट में कई लोगों के नाम और पैसों के लेन-देन का पूरा हिसाब लिखा हुआ है। कटघोरा थाना प्रभारी राजेश तिवारी ने बताया कि जेंजरा बाईपास के पास युवक का शव बरामद होने के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच आरंभ कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तथा सुसाइड नोट में लिखे तथ्यों की विस्तृत पड़ताल के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।