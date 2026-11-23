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गांवों में तोड़फोड़ और फसलों को नुकसान

जिले में विचरण कर रहे दो अलग-अलग दलों में से एक अकेला दंतैल हाथी है, जो जून माह में अपने झुंड से बिछड़ गया था और अब लोगों पर हमला कर रहा है। वहीं चार हाथियों का दूसरा दल खेतों में खड़ी फसलों को रौंदने, धान के ढेर उजाड़ने और मकानों को क्षतिग्रस्त करने में जुटा है। इस चार हाथियों के दल ने रविवार रात केसमरदा गांव में भारी उत्पात मचाते हुए कई बैगा परिवारों के मकानों को तोड़ दिया। यह दल पंडरिया वन परिक्षेत्र के रुकमणी दादर, चौगड्डा और ठाड़ पथरा इलाकों में लगातार भ्रमण कर रहा है, जिससे ग्रामीणों के लिए दैनिक कार्य करना और खेतों तक जाना जोखिम भरा हो गया है। विज्ञापन



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बीस गांवों में अलर्ट और वन विभाग की मुनादी

तरेगांव वन परिक्षेत्र के बोक्करखार सर्किल स्थित ढोलबज्जा बीट में 22 नवंबर को एक जंगली हाथी देखा गया, जिसके बाद कवर्धा वन परिक्षेत्र के आमनारा बीट के कक्ष क्रमांक 307 में हाथी के पदचिह्न और लीद बरामद हुए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ने आमापानी, माचापानी, ढोलबज्जा, शक्तिपानी, धौराटोला, थूहापानी, चोड़चोड़ा, तेंदूपड़ाव, जमुनपानी, बोलदा, बावापथरा, खरिया, मुड़घुसरी, मांदीभाठा, छीरपानी जलाशय, अगरी, भीरा, खुरमुंदा, भलपहरी और महली समेत 20 गांवों में अलर्ट जारी किया है। वन अमला मुंडादादर सर्किल के ग्राम बाकी सहित अन्य स्थानों पर मुनादी कराकर ग्रामीणों को सतर्क कर रहा है तथा अकेले जंगल न जाने की सलाह दे रहा है।



कबरा हाथी को पकड़कर लगाया गया रेडियो कॉलर

दूसरी ओर, सरगुजा और सूरजपुर जिले में बीते छह महीने से आतंक का पर्याय बने 'कबरा' हाथी को वन विभाग की टीम ने सफलता पूर्वक पकड़ लिया है। करीब 19 लोगों की जान लेने वाले इस हाथी को बुधवार के दिन रामगढ़ के जंगलों में दो कुमकी हाथियों की मदद से ट्रैंकुलाइज किया गया। इसके बाद विशेषज्ञों की मौजूदगी में उसे रेडियो कॉलर पहनाकर वापस सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। यह हाथी हाल ही में 17 हाथियों के एक अन्य झुंड में शामिल हो गया था, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में खतरा काफी बढ़ गया था। जिले में विचरण कर रहे दो अलग-अलग दलों में से एक अकेला दंतैल हाथी है, जो जून माह में अपने झुंड से बिछड़ गया था और अब लोगों पर हमला कर रहा है। वहीं चार हाथियों का दूसरा दल खेतों में खड़ी फसलों को रौंदने, धान के ढेर उजाड़ने और मकानों को क्षतिग्रस्त करने में जुटा है। इस चार हाथियों के दल ने रविवार रात केसमरदा गांव में भारी उत्पात मचाते हुए कई बैगा परिवारों के मकानों को तोड़ दिया। यह दल पंडरिया वन परिक्षेत्र के रुकमणी दादर, चौगड्डा और ठाड़ पथरा इलाकों में लगातार भ्रमण कर रहा है, जिससे ग्रामीणों के लिए दैनिक कार्य करना और खेतों तक जाना जोखिम भरा हो गया है।ये भी पढ़ें- छत्तीसगढ़: जलप्रपात में डूबने से दसवीं की छात्रा की मौत, रील बनाने के दौरान फिसला पैर तरेगांव वन परिक्षेत्र के बोक्करखार सर्किल स्थित ढोलबज्जा बीट में 22 नवंबर को एक जंगली हाथी देखा गया, जिसके बाद कवर्धा वन परिक्षेत्र के आमनारा बीट के कक्ष क्रमांक 307 में हाथी के पदचिह्न और लीद बरामद हुए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ने आमापानी, माचापानी, ढोलबज्जा, शक्तिपानी, धौराटोला, थूहापानी, चोड़चोड़ा, तेंदूपड़ाव, जमुनपानी, बोलदा, बावापथरा, खरिया, मुड़घुसरी, मांदीभाठा, छीरपानी जलाशय, अगरी, भीरा, खुरमुंदा, भलपहरी और महली समेत 20 गांवों में अलर्ट जारी किया है। वन अमला मुंडादादर सर्किल के ग्राम बाकी सहित अन्य स्थानों पर मुनादी कराकर ग्रामीणों को सतर्क कर रहा है तथा अकेले जंगल न जाने की सलाह दे रहा है।दूसरी ओर, सरगुजा और सूरजपुर जिले में बीते छह महीने से आतंक का पर्याय बने 'कबरा' हाथी को वन विभाग की टीम ने सफलता पूर्वक पकड़ लिया है। करीब 19 लोगों की जान लेने वाले इस हाथी को बुधवार के दिन रामगढ़ के जंगलों में दो कुमकी हाथियों की मदद से ट्रैंकुलाइज किया गया। इसके बाद विशेषज्ञों की मौजूदगी में उसे रेडियो कॉलर पहनाकर वापस सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। यह हाथी हाल ही में 17 हाथियों के एक अन्य झुंड में शामिल हो गया था, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में खतरा काफी बढ़ गया था।

कवर्धा जिले में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है, जहां पिछले एक सप्ताह के भीतर हाथी के हमले में दो महिलाओं की मौत हो चुकी है। तरेगांव वन परिक्षेत्र के शंभू पीपर गांव में हाथी को सामने देखकर भागते समय किसान महेश अगरिया गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्षेत्र में हाथियों के दो अलग-अलग दल सक्रिय होने से ग्रामीणों में भारी दहशत व्याप्त है।