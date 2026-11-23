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पंडरिया क्षेत्र के वनांचल में स्थित भैंसा ओदार जलप्रपात में पिकनिक मनाने पहुंची 16 साल की छात्रा की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। पंडरिया के बैराग पारा की रहने वाली 10वीं कक्षा की छात्रा आस्था गुप्ता अपने 5-6 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गई थी। नहाते समय वह गहरे पानी में चली गई, जिससे यह हादसा हुआ।