छत्तीसगढ़: जलप्रपात में डूबने से दसवीं की छात्रा की मौत, रील बनाने के दौरान फिसला पैर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कवर्धा Published by: दिनेश शर्मा Updated Mon, 23 Nov 2026 05:08 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में भैंसा ओदार जलप्रपात में डूबने से 16 वर्षीय दसवीं की छात्रा आस्था गुप्ता की मौत हो गई। वह दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने पहुंची थी। स्थानीय लोगों ने रील बनाते समय पैर फिसलने की बात कही, हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है।
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विस्तार
पंडरिया क्षेत्र के वनांचल में स्थित भैंसा ओदार जलप्रपात में पिकनिक मनाने पहुंची 16 साल की छात्रा की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। पंडरिया के बैराग पारा की रहने वाली 10वीं कक्षा की छात्रा आस्था गुप्ता अपने 5-6 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गई थी। नहाते समय वह गहरे पानी में चली गई, जिससे यह हादसा हुआ।
छात्रा के दोस्तों ने उसे पानी में तलाशा और बाहर निकाला। इसके बाद साथी उसे कुकदूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।
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पुलिस का दावा-डूबने से मौत
घटना के बाद कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि छात्रा रील बना रही थी और इसी दौरान पैर फिसलने से वह गहरे पानी में गिर गई। हालांकि पुलिस ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। पुलिस के अनुसार छात्रा की मौत पानी में डूबने से हुई है।
दुर्गम रास्ता और खतरनाक जलकुंड
भैंसा ओदार जलप्रपात कवर्धा से करीब 63 किलोमीटर दूर पंडरिया के वनांचल क्षेत्र में स्थित है। यहां पंडरिया और नेउर के रास्ते पहुंचा जा सकता है। मुख्य सड़क से आगे कच्चा रास्ता है और इसके बाद पैदल चलकर जलप्रपात तक पहुंचना पड़ता है। यह जलप्रपात जंगल और पहाड़ी इलाके के बीच स्थित है। यहां चट्टानों पर हमेशा फिसलन रहती है और आसपास कई गहरे जलकुंड मौजूद हैं। पानी की ऊपरी सतह देखकर उसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। ऐसे में जरा-सी लापरवाही भी गंभीर हादसे का कारण बन सकती है
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छात्रा के दोस्तों ने उसे पानी में तलाशा और बाहर निकाला। इसके बाद साथी उसे कुकदूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।
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पुलिस का दावा-डूबने से मौत
घटना के बाद कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि छात्रा रील बना रही थी और इसी दौरान पैर फिसलने से वह गहरे पानी में गिर गई। हालांकि पुलिस ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। पुलिस के अनुसार छात्रा की मौत पानी में डूबने से हुई है।
दुर्गम रास्ता और खतरनाक जलकुंड
भैंसा ओदार जलप्रपात कवर्धा से करीब 63 किलोमीटर दूर पंडरिया के वनांचल क्षेत्र में स्थित है। यहां पंडरिया और नेउर के रास्ते पहुंचा जा सकता है। मुख्य सड़क से आगे कच्चा रास्ता है और इसके बाद पैदल चलकर जलप्रपात तक पहुंचना पड़ता है। यह जलप्रपात जंगल और पहाड़ी इलाके के बीच स्थित है। यहां चट्टानों पर हमेशा फिसलन रहती है और आसपास कई गहरे जलकुंड मौजूद हैं। पानी की ऊपरी सतह देखकर उसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। ऐसे में जरा-सी लापरवाही भी गंभीर हादसे का कारण बन सकती है