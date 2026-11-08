कांकेर : 300 सीसीटीवी फुटेज खंगालकर दबोचा 2.23 करोड़ रुपये का गांजा तस्कर

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पुलिस को 4 नवंबर को मुखबिर से सटीक सूचना मिली थी कि तस्कर ओडिशा से केशकाल के रास्ते एक कार में गांजा लादकर कांकेर की ओर आ रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने गढ़पिछवाड़ी चौक बायपास मार्ग पर नाकेबंदी की। लगभग एक घंटे के इंतजार के बाद वहां पहुंची संदिग्ध कार के चालक ने पुलिस को देखकर गाड़ी की गति बढ़ा दी और घेराबंदी तोड़कर शहर की तरफ भाग निकला। इसके बाद पुलिस ने माकड़ी पुलिया और ज्ञानी चौक पर भी कड़ी नाकेबंदी की तथा शहर की गलियों में सघन जांच अभियान चलाया। इसी दौरान आरोपी ने ग्राम सिंगारभाट के राइस मिलपारा में स्थित शिव मंदिर के पास पहाड़ी और जंगल वाले इलाके में भूरे टेप से लिपटे 90 पैकेट फेंक दिए। गवाहों की मौजूदगी में जब पुलिस ने इनकी गिनती और तौल कराई, तो कुल 447.720 किलोग्राम गांजा मिला।वारदात के बाद आरोपी लगातार अपना स्थान बदल रहा था और बीच-बीच में मोबाइल फोन बंद कर लेता था। पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने टोल नाकों, पेट्रोल पंपों और मुख्य चौराहों पर लगे 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। फुटेज के आधार पर सुराग जुटाते हुए पुलिस ने आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह ओडिशा से सस्ते दाम पर गांजा खरीदकर हरियाणा तथा आसपास के राज्यों में ऊंचे दाम पर बेचता था। जांच से बचने के लिए वह कार में ओडिशा, महाराष्ट्र और हरियाणा की छह अलग-अलग फर्जी नंबर प्लेट रखता था और रास्ते में जरूरत के हिसाब से बदल लेता था।पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने तस्कर से 2,23,50,000 रुपये का गांजा, 25,00,000 रुपये कीमत की कार तथा 10,000 रुपये का मोबाइल जब्त किया। गांजा तस्करी रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने दो दिनों में कांकेर, केशकाल और जगदलपुर में कुल 884.410 किलोग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 5.92 करोड़ रुपये है।