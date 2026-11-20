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यह घटना 27 मई, 2026 की बताई जा रही है। ,अस्पताल में इलाज के दौरान ,बच्चे की मौत से उत्तेजित परिजन और उनके साथ आई लोगों की भीड़ अस्पताल परिसर में एकत्र हो गई। , उपद्रवियों की भीड़ ने अस्पताल की सीमा के भीतर जबरन प्रवेश किया। , वहां तैनात चिकित्साकर्मियों तथा अन्य कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया गया। भीड़ ने कर्मचारियों से गाली-गलौज करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दीं, जिससे वहां दहशत फैल गई।हंगामे के दौरान उपद्रवी तत्वों ने केवल स्वास्थ्यकर्मियों से दुर्व्यवहार ही नहीं किया, बल्कि अस्पताल की संपत्ति को भी भारी क्षति पहुंचाई। भीड़ ने परिसर में जमकर तोड़फोड़ की, जिससे अस्पताल का सामान क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन ने पखांजूर थाने में जाकर उपद्रव करने वाले लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। अस्पताल प्रशासन की इस शिकायत के आधार पर पखांजूर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।पुलिस ने मामले से जुड़े विभिन्न साक्ष्यों और तथ्यों को जुटाना आरंभ किया। जांच टीम ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की प्रक्रिया पूरी की। लंबी जांच के पश्चात पखांजूर पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। पकड़े गए सभी आरोपियों पर अनधिकृत रूप से प्रवेश करने, तोड़फोड़ करने, गाली-गलौज करने और धमकी देने के आरोप हैं। पुलिस आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही है और मामले के बाकी पहलुओं की भी जांच कर रही है।