जांजगीर-चांपा: लावारिस कुत्ते को पशु केंद्र छोड़कर लौट रहे थे तीन युवक, नाले के पास पलटी कार; एक की मौत

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में सोमवार तड़के एक सड़क हादसे में कार सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसके दो साथी मामूली रूप से घायल हो गए। हादसा पामगढ़ थाना क्षेत्र में बिलासपुर-पामगढ़-शिवरीनारायण मुख्य मार्ग पर ग्राम भैंसो के पास हुआ। तीनों युवक बिलासपुर के एक पशु केंद्र में लावारिस कुत्ते को छोड़कर घर लौट रहे थे, तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर नाले के किनारे पलट गई।

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जानकारी के अनुसार, रविवार रात करीब 12 बजे तीनों युवकों को सड़क किनारे एक लावारिस कुत्ता मिला था। वे कुत्ते को अपनी कार में लेकर बिलासपुर स्थित पशु केंद्र पहुंचे और वहां छोड़ने के बाद घर के लिए रवाना हो गए। सोमवार तड़के करीब चार बजे ग्राम भैंसो के पास उनकी कार अचानक अनियंत्रित होकर नाले के किनारे पलट गई।

हादसे के समय तुस्मा गांव निवासी जय कुमार साहू कार की पिछली सीट पर बैठा था। दुर्घटना में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, कार चला रहा खरौद निवासी चिन्ना देवगन और आगे की सीट पर बैठा गिधौरी निवासी अभय अवस्थी बाल-बाल बच गए। दोनों को मामूली चोटें आई हैं।

बताया जा रहा है कि जय कुमार साहू ने एक-दो दिन पहले ही सेकंड हैंड कार खरीदी थी। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को भी घटना की जानकारी दे दी है।

फिलहाल, कार अनियंत्रित होकर नाले के किनारे क्यों पलटी, इसका स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही दुर्घटना की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।