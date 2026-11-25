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जांजगीर चांपा जिले के ग्राम खोखरा में उधार के पैसों के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में एक युवक की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी कौशल सूर्यवंशी (40) को रायपुर से गिरफ्तार किया है। एक अन्य आरोपी इतवारी सूर्यवंशी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।



यह घटना 17 नवंबर 2026 की रात करीब 10 बजे ग्राम खोखरा के सूर्या चौक पर हुई थी। कौशल सूर्यवंशी, इतवारी सूर्यवंशी और मृतक देवनारायण सूर्यवंशी एक साथ शराब पी रहे थे। इसी दौरान उधार के पैसों के लेनदेन को लेकर उनके बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने देवनारायण के सिर पर पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी। 19 नवंबर को सूचक कमल सूर्यवंशी ने सिटी कोतवाली जांजगीर में घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए गए। हत्या की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फॉरेंसिक साइंस की सीन ऑफ क्राइम यूनिट (SOCU) और डॉग स्क्वॉड को बुलाया।



डॉग स्क्वॉड 'गब्बर' की अहम भूमिका

पुलिस ट्रैकर डॉग ‘गब्बर’ ने जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ‘गब्बर’ घटनास्थल से सीधे मुख्य आरोपी कौशल सूर्यवंशी के घर तक पहुंच गया। पुलिस ने जब घर की जांच की तो कौशल वहां से फरार मिला। इस सुराग से पुलिस को मुख्य आरोपी की पहचान और उसके फरार होने की पुष्टि हुई।



आरोपियों की गिरफ्तारी और स्वीकारोक्ति

पुलिस ने 19 नवंबर को आरोपी इतवारी सूर्यवंशी (42) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वह कामता सूर्यवंशी का बेटा और सूर्या चौक खोखरा का निवासी है। मुख्य आरोपी कौशल सूर्यवंशी (40), रामरतन सूर्यवंशी का बेटा, लगातार फरार चल रहा था। पुलिस टीम ने उसे रायपुर से हिरासत में लेकर जांजगीर लाई। पूछताछ में कौशल ने पैसों के लेनदेन के विवाद में देवनारायण के सिर पर प्राणघातक हमला कर हत्या करना स्वीकार किया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

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