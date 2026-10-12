रायपुर: छत्तीसगढ़ मंत्रालय में प्रशासनिक कामकाज में बड़ा फेरबदल, 6 अनुभाग अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

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सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अनुभाग अधिकारी राजपाल बघेल को पूर्व में 29 सितंबर को खनिज विभाग में पदस्थ किया गया था। अब राज्य शासन ने उनकी इस पोस्टिंग में संशोधन करते हुए उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग-10 में पदस्थ कर दिया है। वहीं उनकी जगह लोक निर्माण विभाग में पदस्थ मुश्ताक अली अंसारी को स्थानांतरित कर खनिज विभाग में नई जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा नगरीय प्रशासन विभाग से स्थानांतरित कर ब्रजेश अग्रवाल को लोक निर्माण विभाग में पदस्थ किया गया है।प्रशासनिक फेरबदल की इस प्रक्रिया में वित्त विभाग में कार्यरत गुलाब साव को स्कूल शिक्षा विभाग स्थानांतरित किया गया है। इसके साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग-9 में पदस्थ ज्योति पटेल को वहां से स्थानांतरित कर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में पदस्थ किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी इस आदेश के बाद सभी संबंधित अधिकारी अपने नए विभागों में पहुंचकर कामकाज संभालेंगे। इस संपूर्ण फेरबदल का मुख्य उद्देश्य मंत्रालय के कामकाज के तहत अधिकारियों की पदस्थापना में बदलाव करना है।