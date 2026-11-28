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एआई डीपफेक से अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी, युवती को परेशान करने वाला युवक गिरफ्तार
जांजगीर-चांपा जिले में सोशल मीडिया पर एक युवती की तस्वीर का दुरुपयोग कर फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया गया। आरोपी ने पीड़िता को अश्लील संदेश भेजकर परेशान किया। पुलिस ने नवागढ़ थाने में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपी पर युवती को शारीरिक संबंध बनाने के लिए लगातार दबाव डालने का गंभीर आरोप है। वह पीड़िता के परिजनों को फोन पर धमकाता था और घर के आसपास पीछा करता था। आरोपी ने एक हजार फॉलोअर्स बढ़ाकर युवती को बदनाम करने की धमकी भी दी थी।
फर्जी अकाउंट और धमकी का मामला
पीड़िता ने थाना नवागढ़ में आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 376/26 के तहत कई धाराओं में मामला दर्ज किया। इसमें बीएनएस और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराएं शामिल हैं। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस मामले की विवेचना शुरू की थी।
विवेचना के दौरान आरोपी के खिलाफ अपराध प्रमाणित पाया गया था। पुलिस ने उसे नोटिस जारी किया था जिसके बाद वह फरार हो गया था। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की। पुलिस ने 28 नवंबर को आरोपी को सफलतापूर्वक पकड़ लिया।
आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी
गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान रामायण प्रसाद कश्यप उर्फ रामा के रूप में हुई है। उसकी उम्र 25 वर्ष है और उसके पिता का नाम लेखराम कश्यप है। आरोपी ग्राम सेमरा का रहने वाला है जो थाना नवागढ़ के अंतर्गत आता है। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
इस पूरी कार्रवाई में निरीक्षक मणिकांत पाण्डेय और थाना नवागढ़ के पुलिस स्टाफ की अहम भूमिका रही। आरोपी एआई और डीपफेक तकनीक का इस्तेमाल कर अश्लील सामग्री वायरल करने की धमकी दे रहा था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।
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