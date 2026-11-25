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ग्रामीणों के अनुसार, 22 नवंबर की रात करीब 1 बजे प्रशिक्षु थाना प्रभारी जयराम साहू अपनी टीम के साथ डोमाडीह पहुंचे थे। यह कार्रवाई गांव में जुआ खेलने की सूचना पर की गई थी। इस दौरान कुछ लोग मौके से भाग गए, जबकि तीन लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। परिजनों का आरोप है कि पकड़े गए लोगों के साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना करते हुए मारपीट की गई। उनकी पेंट की जेब में रखे पैसे भी छीन लिए गए थे।ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पकड़े गए तीन लोगों में से दो को 15-15 हजार रुपये लाने की बात कहकर छोड़ दिया गया। वहीं, 38 वर्षीय महेश केंवट के साथ मारपीट की गई और उसे तालाब में धकेल दिया गया। इसके बाद से महेश का कोई पता नहीं चला था। तीन दिन बाद बुधवार को उसका शव तालाब में तैरता हुआ मिला। मृतक महेश केंवट तीन बच्चों का पिता था और परिवार में अकेला कमाने वाला था। उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।घटना से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया है। वे दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने यह भी मांग रखी है कि शव का पंचनामा वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में कराया जाए। साथ ही यह प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होनी चाहिए। उन्होंने प्रशिक्षु उप निरीक्षक जयराम साहू और उसके साथ आए अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने पर जोर दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होने पर हसौद थाने का घेराव किया जाएगा।चक्काजाम की सूचना मिलने पर SDOP भुवनेश्वरी पैकरा मौके पर पहुंची। उन्होंने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। फिलहाल महेश केंवट का शव तालाब से बाहर नहीं निकाला गया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी सभी मांगें पूरी होने के बाद ही शव निकालने की प्रक्रिया आगे बढ़ने दी जाएगी। इस मामले में ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है। पुलिस का आधिकारिक पक्ष भी सामने आना शेष है।