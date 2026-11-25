युवक की मौत पर बवाल: प्रशिक्षु एसआई पर हत्या का आरोप, ग्रामीणों ने किया चक्काजाम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सक्ती Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 25 Nov 2026 03:43 PM IST
सार
डोमाडीह गांव में तीन दिन पहले लापता हुए 38 वर्षीय महेश केंवट का शव तालाब में मिला। परिजनों और ग्रामीणों ने प्रशिक्षु उप निरीक्षक पर मारपीट कर तालाब में धकेलने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने चक्काजाम कर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है।
विज्ञापन
विस्तार
सक्ति जिले के ग्राम डोमाडीह में तीन दिन पहले तालाब में कूदे एक युवक का शव बुधवार को तैरता हुआ मिला। इस घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने हसौद थाने के प्रशिक्षु प्रभारी उप निरीक्षक जयराम साहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने युवक के साथ मारपीट कर उसे तालाब में धकेला था। आक्रोशित ग्रामीणों ने बिर्रा-हसौद-डभरा मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया है। ग्रामीणों ने प्रशिक्षु उप निरीक्षक और उसके साथ आए 5-6 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। उनकी मांग है कि मृतक के परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा भी दिया जाए।
ग्रामीणों के अनुसार, 22 नवंबर की रात करीब 1 बजे प्रशिक्षु थाना प्रभारी जयराम साहू अपनी टीम के साथ डोमाडीह पहुंचे थे। यह कार्रवाई गांव में जुआ खेलने की सूचना पर की गई थी। इस दौरान कुछ लोग मौके से भाग गए, जबकि तीन लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। परिजनों का आरोप है कि पकड़े गए लोगों के साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना करते हुए मारपीट की गई। उनकी पेंट की जेब में रखे पैसे भी छीन लिए गए थे।
पुलिस पर गंभीर आरोप
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पकड़े गए तीन लोगों में से दो को 15-15 हजार रुपये लाने की बात कहकर छोड़ दिया गया। वहीं, 38 वर्षीय महेश केंवट के साथ मारपीट की गई और उसे तालाब में धकेल दिया गया। इसके बाद से महेश का कोई पता नहीं चला था। तीन दिन बाद बुधवार को उसका शव तालाब में तैरता हुआ मिला। मृतक महेश केंवट तीन बच्चों का पिता था और परिवार में अकेला कमाने वाला था। उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
विज्ञापन
ग्रामीणों की प्रमुख मांगें
घटना से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया है। वे दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने यह भी मांग रखी है कि शव का पंचनामा वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में कराया जाए। साथ ही यह प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होनी चाहिए। उन्होंने प्रशिक्षु उप निरीक्षक जयराम साहू और उसके साथ आए अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने पर जोर दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होने पर हसौद थाने का घेराव किया जाएगा।
SDOP ने संभाला मोर्चा
चक्काजाम की सूचना मिलने पर SDOP भुवनेश्वरी पैकरा मौके पर पहुंची। उन्होंने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। फिलहाल महेश केंवट का शव तालाब से बाहर नहीं निकाला गया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी सभी मांगें पूरी होने के बाद ही शव निकालने की प्रक्रिया आगे बढ़ने दी जाएगी। इस मामले में ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है। पुलिस का आधिकारिक पक्ष भी सामने आना शेष है।
विज्ञापन
ग्रामीणों के अनुसार, 22 नवंबर की रात करीब 1 बजे प्रशिक्षु थाना प्रभारी जयराम साहू अपनी टीम के साथ डोमाडीह पहुंचे थे। यह कार्रवाई गांव में जुआ खेलने की सूचना पर की गई थी। इस दौरान कुछ लोग मौके से भाग गए, जबकि तीन लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। परिजनों का आरोप है कि पकड़े गए लोगों के साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना करते हुए मारपीट की गई। उनकी पेंट की जेब में रखे पैसे भी छीन लिए गए थे।
विज्ञापन
पुलिस पर गंभीर आरोप
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पकड़े गए तीन लोगों में से दो को 15-15 हजार रुपये लाने की बात कहकर छोड़ दिया गया। वहीं, 38 वर्षीय महेश केंवट के साथ मारपीट की गई और उसे तालाब में धकेल दिया गया। इसके बाद से महेश का कोई पता नहीं चला था। तीन दिन बाद बुधवार को उसका शव तालाब में तैरता हुआ मिला। मृतक महेश केंवट तीन बच्चों का पिता था और परिवार में अकेला कमाने वाला था। उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
विज्ञापन
ग्रामीणों की प्रमुख मांगें
घटना से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया है। वे दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने यह भी मांग रखी है कि शव का पंचनामा वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में कराया जाए। साथ ही यह प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होनी चाहिए। उन्होंने प्रशिक्षु उप निरीक्षक जयराम साहू और उसके साथ आए अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने पर जोर दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होने पर हसौद थाने का घेराव किया जाएगा।
SDOP ने संभाला मोर्चा
चक्काजाम की सूचना मिलने पर SDOP भुवनेश्वरी पैकरा मौके पर पहुंची। उन्होंने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। फिलहाल महेश केंवट का शव तालाब से बाहर नहीं निकाला गया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी सभी मांगें पूरी होने के बाद ही शव निकालने की प्रक्रिया आगे बढ़ने दी जाएगी। इस मामले में ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है। पुलिस का आधिकारिक पक्ष भी सामने आना शेष है।