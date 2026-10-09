रायपुर में भारत और जिम्बाब्वे महिला टी-20 मैच: 12 अक्तूबर से ऑनलाइन टिकट, पढ़ें पूरी खबर

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आयोजकों ने स्टेडियम के विभिन्न स्टैंडों के आधार पर टिकटों की दरें तय की हैं। लोअर स्टैंड के अंतर्गत आने वाले चयनित स्टैंड क्रमांक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के लिए टिकट की कीमत 250 रुपये तय की गई है। दर्शकों के लिए दो मुकाबलों को देखने हेतु कॉम्बो टिकट का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है, जिसकी कीमत 350 रुपये रखी गई है। इसके अलावा तीनों मैचों को देखने के लिए सीरीज टिकट 499 रुपये में खरीदा जा सकता है।उच्च श्रेणी की सीटों में प्लैटिनम टिकट 3,500 रुपये, गोल्ड टिकट 2,500 रुपये और सिल्वर टिकट 2,000 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही पूरे कॉर्पोरेट बॉक्स की कीमत 70 हजार रुपये तय की गई है, जबकि एक सिंगल कॉर्पोरेट टिकट 3,500 रुपये में प्राप्त होगा। ऑनलाइन टिकट बिक्री 12 अक्तूबर को शाम 4:00 बजे से शुरू होगी। एक व्यक्ति अपनी एक आईडी के माध्यम से एक बार में अधिकतम छह टिकट खरीद सकेगा। दर्शकों को इस बार कोई कागजी टिकट लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि प्रवेश की पूरी व्यवस्था डिजिटल रखी गई है। दर्शक अपने मोबाइल में प्राप्त क्यूआर कोड को स्कैन कराकर स्टेडियम में प्रवेश कर सकेंगे।मैचों के सफल आयोजन से पहले मैदान में भूजल उपयोग से जुड़ा मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में होने के कारण रुकावट की स्थिति बनी हुई थी। अब अदालत से मुकाबला आयोजित करने के लिए स्पष्ट क्लीयरेंस मिल गई है। स्टेडियम में जल संरक्षण एवं पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित कर दिया गया है। इसके साथ-साथ मैदान में जल की कुल खपत पर नजर रखने के लिए डिजिटल फ्लो मीटर भी लगाया गया है। इस मीटर के जरिये मैदान के रख-रखाव में इस्तेमाल होने वाले पानी की खपत की निरंतर निगरानी की जाएगी।श्रृंखला के मुकाबले शुरू होने से पहले दोनों अंतरराष्ट्रीय टीमों के रायपुर आगमन का समय तय कर लिया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम 11 अक्तूबर को रायपुर पहुंचेगी। इसके बाद भारतीय टीम 12 अक्तूबर की शाम 6:00 बजे से रात 9:00 बजे तक स्टेडियम में अपना पहला अभ्यास सत्र पूरा करेगी। वहीं जिम्बाब्वे की महिला टीम 12 अक्तूबर को रायपुर पहुंचेगी और 13 अक्तूबर से मैदान पर अभ्यास शुरू करेगी। सस्ते टिकट, आधुनिक डिजिटल प्रवेश प्रणाली और सभी आवश्यक मंजूरियों के साथ रायपुर का यह स्टेडियम एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है।