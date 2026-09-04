छत्तीसगढ़: महासमुंद में गांजा तस्करी का भंडाफोड़, 13.63 लाख की खेप के साथ दंपती समेत तीन गिरफ्तार

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पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर महिला और पुरुष ओडिशा से छत्तीसगढ़ की ओर गांजे की खेप ला रहे हैं। सूचना के आधार पर अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित टेमरी जांच नाके पर घेराबंदी की गई।संदेह के आधार पर दोनों वाहनों को रोककर सवारों की तलाशी ली गई। पैशन प्लस मोटरसाइकिल पर सवार रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ स्थित रैरूमाखुर्द निवासी 27 वर्षीय बजरंग यादव और उसकी 20 वर्षीय पत्नी जीवन्ती महंत को पकड़ा गया। वहीं दूसरी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चला रहे धरमजयगढ़ के जेलपारा निवासी 25 वर्षीय राजेश्वर सारथी और उसके साथ मौजूद नाबालिग को भी पकड़ा गया। वाहनों की तलाशी में 27.260 किलो गांजा बरामद हुआ।पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे गांजे की यह खेप ओडिशा के बालीगुड़ा से धरमजयगढ़ ले जा रहे थे। पुलिस ने गांजे के अलावा तस्करी में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिलें और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। जब्त संपत्ति का कुल मूल्य लगभग 14.88 लाख रुपये बताया गया है। कोमाखान थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बजरंग यादव, जीवन्ती महंत और राजेश्वर सारथी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि नाबालिग के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है।