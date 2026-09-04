छत्तीसगढ़: महासमुंद में गांजा तस्करी का भंडाफोड़, 13.63 लाख की खेप के साथ दंपती समेत तीन गिरफ्तार

छत्तीसगढ़: महासमुंद में गांजा तस्करी का भंडाफोड़, 13.63 लाख की खेप के साथ दंपती समेत तीन गिरफ्तार
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Fri, 04 Sep 2026 06:31 PM IST
सार
महासमुंद जिले के कोमाखान पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग-353 स्थित टेमरी चेकपोस्ट पर नाकाबंदी कर दो मोटरसाइकिलों से 27.260 किलो गांजा जब्त किया है।
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विस्तार
महासमुंद जिले के कोमाखान पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग-353 स्थित टेमरी चेकपोस्ट पर नाकाबंदी कर दो मोटरसाइकिलों से 27.260 किलो गांजा जब्त किया है। पुलिस ने मामले में पति-पत्नी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है। जब्त गांजे का अनुमानित मूल्य 13.63 लाख रुपये है। पुलिस ने मामले में कुल 14.88 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है।
पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर महिला और पुरुष ओडिशा से छत्तीसगढ़ की ओर गांजे की खेप ला रहे हैं। सूचना के आधार पर अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित टेमरी जांच नाके पर घेराबंदी की गई।
संदेह के आधार पर दोनों वाहनों को रोककर सवारों की तलाशी ली गई। पैशन प्लस मोटरसाइकिल पर सवार रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ स्थित रैरूमाखुर्द निवासी 27 वर्षीय बजरंग यादव और उसकी 20 वर्षीय पत्नी जीवन्ती महंत को पकड़ा गया। वहीं दूसरी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चला रहे धरमजयगढ़ के जेलपारा निवासी 25 वर्षीय राजेश्वर सारथी और उसके साथ मौजूद नाबालिग को भी पकड़ा गया। वाहनों की तलाशी में 27.260 किलो गांजा बरामद हुआ।
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पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे गांजे की यह खेप ओडिशा के बालीगुड़ा से धरमजयगढ़ ले जा रहे थे। पुलिस ने गांजे के अलावा तस्करी में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिलें और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। जब्त संपत्ति का कुल मूल्य लगभग 14.88 लाख रुपये बताया गया है। कोमाखान थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बजरंग यादव, जीवन्ती महंत और राजेश्वर सारथी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि नाबालिग के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है।
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पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर महिला और पुरुष ओडिशा से छत्तीसगढ़ की ओर गांजे की खेप ला रहे हैं। सूचना के आधार पर अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित टेमरी जांच नाके पर घेराबंदी की गई।
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संदेह के आधार पर दोनों वाहनों को रोककर सवारों की तलाशी ली गई। पैशन प्लस मोटरसाइकिल पर सवार रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ स्थित रैरूमाखुर्द निवासी 27 वर्षीय बजरंग यादव और उसकी 20 वर्षीय पत्नी जीवन्ती महंत को पकड़ा गया। वहीं दूसरी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चला रहे धरमजयगढ़ के जेलपारा निवासी 25 वर्षीय राजेश्वर सारथी और उसके साथ मौजूद नाबालिग को भी पकड़ा गया। वाहनों की तलाशी में 27.260 किलो गांजा बरामद हुआ।
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पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे गांजे की यह खेप ओडिशा के बालीगुड़ा से धरमजयगढ़ ले जा रहे थे। पुलिस ने गांजे के अलावा तस्करी में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिलें और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। जब्त संपत्ति का कुल मूल्य लगभग 14.88 लाख रुपये बताया गया है। कोमाखान थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बजरंग यादव, जीवन्ती महंत और राजेश्वर सारथी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि नाबालिग के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है।