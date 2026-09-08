कोरबा: नेटवर्क की बार-बार रुकावट से परेशान महिला ने पहले मोबाइल तोड़ा, फिर कीटनाशक पीकर दी जान

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वह अपने मोबाइल फोन पर रील्स देख रही थी, तभी नेटवर्क बार-बार जाने की वजह से वीडियो रुक रहे थे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इंटरनेट कनेक्शन में रुकावट से परेशान होकर उसने कथित तौर पर अपना मोबाइल फोन ज़मीन पर फेंक दिया, जिससे वह टूट गया। इसके बाद उसने घर पर रखा कीटनाशक पी लिया। विज्ञापन



अधिकारी ने बताया कि उसकी 17 वर्षीय बेटी ने उसकी बिगड़ती हालत देखी और परिवार के अन्य सदस्यों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद उसे करताला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। शुरुआती इलाज के बाद, उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे कोरबा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। विज्ञापन विज्ञापन



पुलिस ने बताया कि सोमवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि शव परिवार को सौंप दिया गया है और मामले की आगे की जांच की जा रही है। वह अपने मोबाइल फोन पर रील्स देख रही थी, तभी नेटवर्क बार-बार जाने की वजह से वीडियो रुक रहे थे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इंटरनेट कनेक्शन में रुकावट से परेशान होकर उसने कथित तौर पर अपना मोबाइल फोन ज़मीन पर फेंक दिया, जिससे वह टूट गया। इसके बाद उसने घर पर रखा कीटनाशक पी लिया।अधिकारी ने बताया कि उसकी 17 वर्षीय बेटी ने उसकी बिगड़ती हालत देखी और परिवार के अन्य सदस्यों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद उसे करताला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। शुरुआती इलाज के बाद, उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे कोरबा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया।पुलिस ने बताया कि सोमवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि शव परिवार को सौंप दिया गया है और मामले की आगे की जांच की जा रही है।

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक 52 वर्षीय महिला ने कथित तौर पर इंटरनेट कनेक्टिविटी में बार-बार आ रही रुकावटों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। महिला को अपने मोबाइल फोन पर रील्स देखने की लत थी। पुलिस के अनुसार, महिला की पहचान मंगलो बाई सारथी के तौर पर हुई है। उसने शनिवार को करताला पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केराकाछार गांव स्थित अपने घर पर कथित तौर पर कीटनाशक पी लिया और सोमवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिवार वालों के मुताबिक, सारथी को रील्स देखने की लत थी।