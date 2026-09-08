छत्तीसगढ़: बिलासपुर हिंसा में पांच और आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस; अब तक 29 गिरफ्त में

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पुलिस के अनुसार सोमवार को गिरफ्तार पांचों आरोपी तिफरा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनमें सन्नी ध्रुव(18), दुर्गेश पूरी गोस्वामी उर्फ गोगा(19), अभिजीत नेताम उर्फ निखिल नेताम(19), करण कश्यप उर्फ बडू (23) और कन्हैया मरावी उर्फ मोटू(19) शामिल हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद इनका जुलूस निकाला।घटना के दूसरे पक्ष के मुख्य आरोपी ठाकुर रामसिंह की तलाश में पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस उसके घर के अलावा रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के यहां भी पहुंच रही है। अधिकारियों के अनुसार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए हर संभावित स्थान की जानकारी जुटाई जा रही है। इसके साथ ही पुलिस मामले में फरार अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है।हिंसक विवाद के बाद क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने, अफवाह फैलाने या लोगों को उकसाने वाली गतिविधियों पर भी पुलिस नजर रख रही है। पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट, पेज, ग्रुप और आईडी की निगरानी कर रही है। पुलिस यह भी देख रही है कि कोई व्यक्ति विवाद से जुड़ी भड़काऊ सामग्री प्रसारित कर लोगों को उकसाने का प्रयास तो नहीं कर रहा है। पुलिस ने ऐसे एक दर्जन से अधिक सोशल मीडिया पेज, ग्रुप और आईडी को ब्लॉक कराया है, जिनसे विवादित सामग्री वायरल होने की आशंका थी।खपरगंज में युवकों के दो गुटों के बीच विवाद हुआ था। सोशल मीडिया पर की गई कथित टिप्पणी और पुरानी रंजिश को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट और पथराव होने लगा। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने और लाठीचार्ज करना पड़ा। इसी दौरान भीड़ ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया, जिसमें तारबाहर टीआई रवि तिवारी समेत नौ पुलिसकर्मी घायल हो गए। मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ अलग-अलग केस दर्ज किए हैं।