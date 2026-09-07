धमतरी: बिजली बिल जमा नहीं किया तो सरकारी दफ्तर की ही कट गई बिजली, 96 हजार रुपये बकाया होने पर कार्रवाई

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जानकारी के अनुसार जिला पंजीयक कार्यालय की ओर से लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं किया जा रहा था। बकाया बढ़ने के बाद बिजली विभाग ने संबंधित कार्यालय को राशि जमा करने के लिए कई बार सूचना दी। जिला प्रशासन की ओर से भी बकाया बिजली बिल का भुगतान जल्द करने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। इसके बावजूद राशि जमा नहीं होने पर बिजली विभाग ने कनेक्शन काट दिया।जिला पंजीयक कार्यालय में जमीन और संपत्तियों की रजिस्ट्री से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। रोजाना बड़ी संख्या में लोग रजिस्ट्री और अन्य दस्तावेजी प्रक्रियाओं के लिए कार्यालय पहुंचते हैं। ऐसे में बिजली कनेक्शन कटने से कार्यालय के नियमित कामकाज पर असर पड़ने की आशंका है। खासकर कंप्यूटर और अन्य विद्युत आधारित व्यवस्थाओं पर निर्भर काम प्रभावित हो सकते हैं।बिजली विभाग के जिला मैनेजर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि बिजली बिल बकाया होने की स्थिति में सरकारी विभागों को भी कार्रवाई से छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन सरकारी कार्यालयों पर बिजली बिल बकाया है, उनके खिलाफ भी नियमानुसार इसी तरह कार्रवाई की जाएगी। सरकारी कार्यालय का बिजली कनेक्शन काटे जाने के बाद अब जिले के अन्य विभागों के बकाया बिजली बिलों को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। बिजली विभाग के रुख से साफ है कि बकाया राशि का भुगतान नहीं करने वाले सरकारी कार्यालय भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे।