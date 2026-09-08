सीजी: बिलासपुर में सरकारी जमीन पर बना दो मंजिला मकान बुलडोजर से ढहाया, तीन नोटिस के बाद निगम की कार्रवाई

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नगर निगम की जोन कमिश्नर रंजना अग्रवाल ने बताया कि सतबहिनया मंदिर बंधवापारा के निवासी रंजीत कश्यप ने बिना किसी अनुमति के सरकारी जमीन पर अवैध रूप से दो मंजिला मकान बना लिया था। इस का पता चलने पर निगम ने उन्हें नियमानुसार तीन नोटिस दिए थे। प्रत्येक नोटिस में मकान मालिक को निर्माण कार्य से संबंधित जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसके बावजूद, तय समय सीमा के भीतर न तो आवश्यक दस्तावेज जमा किए गए और न ही नोटिस का कोई संतोषजनक उत्तर दिया गया।नोटिस का समय बीत जाने और कोई दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर निगम प्रशासन ने नियमानुसार कदम उठाया। नगर निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे के निर्देश पर जोन क्रमांक-8 और अतिक्रमण शाखा की संयुक्त टीम का गठन किया गया। इस टीम ने मौके पर बुलडोजर की मदद से दोमंजिला अवैध निर्माण को पूरी तरह ढहा दिया।नगर निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि शहर में सरकारी जमीन या नगर निगम की संपत्ति पर अवैध कब्जा और बिना अनुमति निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ऐसे मामलों में नियमों के अनुसार सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। निगम का कहना है कि शहर में सरकारी जमीन पर किए गए अन्य अवैध कब्जों और निर्माणों की भी गहन जांच की जाएगी तथा कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।