छत्तीसगढ़ में शनिवार को अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। अगले पांच दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव के संकेत नहीं है।

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छत्तीसगढ़ में गुरुवार को मौसम शुष्क रहा। प्रदेश में सबसे अधिक 29.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दुर्ग में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया।28 नवंबर को आकाश मुख्यत: साफ रहने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 29 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है ।उत्तर-पूवी मध्य प्रदेश और उसके आस-पास के इलाकों में बना कम दबाव का क्षेत्र उसी जगह पर मौजूद है। इससे जुडा चक्रवाती पररसांचरण समुद्र तल से 3.1 km की ऊंचाई तक फैला हुआ है।प्रदेश के जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें, तो माना एयरपोर्ट रायपुर में अधिकतम तापमान 29.1 और न्यूनतम 17.8 रहा। इसी तरह बिलासपुर में अधिकतम 28.3 और न्यूनतम 17.4, पेंड्रा रोड में अधिकतम 25.8 और न्यूनतम 12.6, अंबिकापुर में अधिकतम 25.3 और न्यूनतम 11.4 दर्ज किया गया। जगदलपुर में अधिकतम 30.3 और न्यूनतम 20.1, दुर्ग में अधिकतम 31.6 न्यूनतम 16.06 दर्ज किया गया।( आंकड़े सेमी. में )निरंक (कहीं नहीं)