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विशेष अदालत के न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण आरोपी की पेशी रिमांड अदालत में कराई गई। रात करीब 12:33 बजे ईओडब्ल्यू के अधिकारी आरोपी को अदालत परिसर से अपने कार्यालय ले गए, जहां उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। आरोपी को आगामी सोमवार को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा।जांच के अनुसार विकास अग्रवाल यूएई में बोस्टन नाम की कंपनी में प्रबंधक के पद पर कार्यरत था। वह छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट में कोष प्रबंधक यानी मनीमैन की मुख्य भूमिका निभा रहा था। आरोपी को आबकारी मामलों से जुड़े कारोबारी अनवर ढेबर का दाहिना हाथ माना जाता है। उसका मुख्य काम शराब कारोबारियों और अधिकारियों के बीच कमीशन की राशि के लेन-देन और उसके प्रबंधन की देखरेख करना था।वर्ष 2019 से 2022 के दौरान राज्य की आबकारी वितरण व्यवस्था में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई थी, जिससे सरकारी खजाने को 1,280 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचा। वर्ष 2022 में आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था और इस मामले में नवंबर 2024 में आरोप पत्र भी दाखिल किया जा चुका है। आरोपी लगातार जांच से बचकर विदेश में रह रहा था। राज्य पुलिस के अनुरोध पर इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया, जिसके बाद यूएई की एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार किया। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के समन्वय से प्रत्यर्पण प्रक्रिया पूरी की। ईओडब्ल्यू प्रमुख पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा, पुलिस उपअधीक्षक रोशन आहूजा और राहुल शर्मा की टीम आरोपी को रायपुर लेकर आई।रिमांड अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता शशांक मिश्रा ने भारत और यूएई के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि तथा प्रत्यर्पण अधिनियम का संदर्भ प्रस्तुत किया। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी पर केवल उन्हीं अपराधों के तहत कार्रवाई और मुकदमा चलाया जा सकता है, जिनके आधार पर उसका प्रत्यर्पण किया गया है। इसमें प्रत्यर्पण के आधार से अलग कोई भी नया अपराध नहीं जोड़ा जाना चाहिए।इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष ने आरोपी को भारत लाने की प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेज पेश करने की मांग की। पूछताछ के दौरान मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जांच एजेंसी के किसी अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति की मांग भी की गई, ताकि पूछताछ की प्रक्रिया पर निगरानी रखी जा सके। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत आरोपी को ईओडब्ल्यू की रिमांड में भेजने का आदेश जारी किया।इस मामले के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले से जुड़े मैनपावर और overtime घोटाले की जांच के सिलसिले में शुक्रवार को राज्य के पांच प्रमुख शहरों में छापेमारी की। जांच टीमों ने रायपुर, धमतरी, भिलाई, राजनांदगांव और बिलासपुर में अधिकारियों और कारोबारियों के परिसरों पर कार्रवाई की। रायपुर के जोरा में सहायक वित्त अधिकारी राजेंद्र सिंह के निवास पर सुबह 11 बजे पहुंची टीम ने देर शाम तक जांच की। धमतरी में अपर कलेक्टर इंदिरा नवीन सिंह के बंगले पर भी डिजिटल साक्ष्य जुटाए गए, जहां निलंबित आबकारी अधिकारी नवीन प्रताप सिंह तोमर मौजूद थे।जांच एजेंसियों के अनुसार शराब घोटाले की कुल अनुमानित राशि 3,200 करोड़ रुपये तक मानी गई है। इससे पूर्व जांच के चरणों में 2,161 करोड़ रुपये और 2,883 करोड़ रुपये आंकड़े सामने आए थे। प्रवर्तन निदेशालय अब तक लगभग 1,000 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क या जब्त कर चुका है। राज्य से जुड़े आर्थिक अपराधों में सौरभ चंद्राकर के बाद विदेश से यह दूसरा प्रत्यर्पण है। मामले में केके श्रीवास्तव को छोड़कर पूर्व मंत्री कवासी लखमा, अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर सहित अधिकांश मुख्य आरोपी जमानत पर हैं।