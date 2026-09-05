फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Suspicious death of a newlywed woman in the district; questions raised over the hanging theory.

सीजी: रक्षाबंधन के बाद ससुराल लौटी नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, गले के निशान ने बढ़ाया शक,पीएम रिपोर्ट का इंतजार

Sat, 05 Sep 2026 09:07 PM IST
धमतरी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, धमतरी
अमर उजाला नेटवर्क, धमतरी Published by: धमतरी ब्यूरो Updated Sat, 05 Sep 2026 09:07 PM IST
सार

धमतरी जिले के भखारा थाना क्षेत्र के ग्राम सुपेला में 25 वर्षीय नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया।

विज्ञापन
Suspicious death of a newlywed woman in the district; questions raised over the hanging theory.
नवविवाहिता की हुई संदिग्ध मौत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

धमतरी जिले के भखारा थाना क्षेत्र के ग्राम सुपेला में 25 वर्षीय नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर भखारा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मायके पक्ष ने महिला की मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
विज्ञापन


मृतका की पहचान ग्राम देमार निवासी स्वर्गीय प्रकाश ठाकुर की बेटी वीणा उर्फ बबली ठाकुर के रूप में हुई है। बताया गया है कि वीणा की शादी करीब दो वर्ष पहले सुपेला निवासी विवेक ध्रुव से हुई थी। रक्षाबंधन के बाद वह अपने ससुराल वापस लौटी थी।
विज्ञापन


जानकारी के मुताबिक, वीणा ससुराल में थी, इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला के पति की ओर से पुलिस को फांसी लगाए जाने की बात बताए जाने की जानकारी सामने आई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


हालांकि, मौके पर पहुंची एफएसएल टीम की जांच के दौरान गले पर साड़ी के फंदे का स्पष्ट निशान नहीं मिलने की बात सामने आई है। जांच में गले पर किसी पतली वस्तु या कपड़े से बने निशान होने की जानकारी भी सामने आई है। इसके बाद महिला की मौत की परिस्थितियों को लेकर संदेह और गहरा गया है।

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक जांच की। पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घटनास्थल से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की जांच की जा रही है।


एएसपी डीसी पटेल ने बताया कि नवविवाहिता की मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। एफएसएल जांच के निष्कर्ष और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले में सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। मौत की वास्तविक वजह क्या थी, इसका खुलासा जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed